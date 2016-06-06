Yeni düzenleme ile izinsiz SMS dönemi sona erecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, tüketicilerden izinsiz SMS gönderilmesiyle ilgili çok sayıda şikâyet alındığını söyleyerek, “İki problemden birincisi, SMS’in başlığında yazan dolandırıcılık maksatlı ibareler. Yani bir bankadan veya sigorta şirketinden geliyormuş gibi görünen kötü niyetli SMS’ler. Bunlar için düzenleme yapıyoruz. Artık ticari amaçlı gönderilen başlıklı SMS’ler, yalnızca gönderenin unvanı ve markasını içerecek ve bu durum belgelendirilecek” diye konuştu.

4 haneli kod

Söz konusu SMS’lerle ilgili ikinci konunun ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın görev sahasında olan vatandaşların almak istemediği tanıtım SMS’leri olduğunu anlatan Sayan, yaptıkları düzenlemeyle ticari SMS’lerde SMS’i başlatan operatörün metnin sonuna kendisini tanımlayan 4 haneli bir kod ekleyeceğini belirterek, şöyle devam etti:



“Böylece tüketici, SMS ile ilgili Bakanlığa şikâyet ettiğinde, önce bu SMS’i başlatan operatör kolaylıkla tespit edilecek sonra da bu operatörün hangi abonesi tarafından SMS’in gönderildiği tespit edilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız ve biz hangi tedbiri alırsak alalım, izinsiz Reklam SMS’lerini tamamen durdurmak mümkün olmayacak ama bizim düzenlememizle izinsiz SMS’i gönderen kolaylıkla bulunabileceğinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız da bu şirkete caydırıcı cezalar verebilecek ve bu sayede şikayetler şimdikine göre minimize edilecek.”