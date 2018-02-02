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Yeni düzenleme ile 3 bin trafik polisi sokağa çıkıyor!

Trafikte görevli ekiplerin sayısı artacak

02 Şubat 2018 12:03

Araçların satış, devir ve tescilinin noterlere devrediliyor. Yeni düzenlemeyle, trafikte görevli ekiplerin sayısı artacak. 3 bin polis de bu değişiklik sayesinde masa başı görevlerini bırakarak sokağa inecek.

Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen araç sicil ve tescil işlemlerinin noterlere devredilmesi, hem vatandaşların, hem de polislerin iş yükünü azaltacak. Bu düzenlemeyle işlem süresi hızlanarak, sadece noterlerden tek seferde işlem gerçekleşecek. Yeni Şafak'ın haberine göre; Emniyet’te bu işlemlerle görevli yaklaşık 3 bin polis de bu değişiklik sayesinde masa başı görevlerini bırakarak sokağa inecek. Ekipler, trafik kontrol ve uygulama görevinde görevlendirilecek. Ayrıca, polisin hareket kabiliyetinin yükseltmek amacıyla motosikletli polis timleri (MPT) ve araç sayısı da artırılacak. 600 cc üzeri 60 adet motosiklet alınarak MPT’lere takviye yapılacak. Öte yandan diğer polis ekiplerine ise görev aldıkları arazi şartlarına uygun 150 adet binek araç, 16 adet arazi binek araç ve 60 adet panelvan araç alınacak.

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