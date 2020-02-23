Dünya Ağır Siklet Boks şampiyonu Tyson Fury oldu

Boksseverlerin merakla beklediği mücadelede, Tyson Fury, Deontay Wilder'ı 7. raund oynanırken, hakem kararıyla yenerek, WBC Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu oldu.

İlk raundun başından, maçın bitimine kadar çok üstün bir oyun sergileyen Fury, böylelikle Deontay Wilder'ı mağlup eden ilk isim oldu.

Bu mücadeye kadar Deontay Wilder, 42 kez ringe çıkmış ve bunlardan 41'ini nakavtla kazanmıştı. Bir maçta da Fury ile berabere kalmıştı.

İrlanda kökenli İngiliz boksör Tyson Fury ise 29 defa ringe çıkmış ve bunlardan 20'sini nakavtla, 8'ini sayıyla kazanmıştı.

30 gün içinde rövanş hakkı

İki boksörün, rövanşın ardından bir kez daha karşılaşma olasılığı bulunuyor. Rövanş maçı kontratının içeriğine ilişkin İngiliz basınına bilgiler veren Fury’nin menajeri Frank Warren, "Rövanşı kaybeden taraf, 30 gün içinde yeniden maça çıkma talebinde bulunabilir. Yenen boksör de bu talebi kabul etmek zorunda" diye konuştu.