Yeni 'Dr. Jekyll ve Mr. Hyde' filminde başrol için Joaquin Phoenix'in adı geçiyor

Eski klasik korku filmlerini tekrar çekme kararı alan Universal Stüdyoları, bazı ülkelerde vizyona giren The Invisible Man'den (Görünmez Adam) sonra Jekyll and Hyde filmini tekrar çekme ihtimali üzerinde duruyor.

We Got This Covered'ın kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre filmin başrolü için Joker filmindeki Arthur Fleck rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar'a layık görülen Joaquin Phoenix düşünülüyor.

Habere göre henüz Phoenix'le Jekyll/Hyde rolü için temasa geçilip geçilmediği bilinmiyor.

Phoenix, Akademi Ödülü'ne layık görüldüğü film, Arthur Fleck'in Joker'e dönüşünü işliyordu. Fleck rolüyle büyük beğeni toplayan Phoenix'in bu rolde de çok başarılı olabileceği düşünülüyor.

Robert Louis Stevenson’ın yarattığı Jekyll/Hyde karakteri beyazperdede son olarak Russell Crowe tarafından, Mummy (Mumya) sersinin filmlerinde canlandırılmıştı. Universal Stüdyoları Marvel ve DC'nin süper kahraman filmleriyle yaptığı gibi ortak bir evren yaratmaya çalıştı, ancak beklentileri karşılayamayınca bu plandan vazgeçti.