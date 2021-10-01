Yeni dönem Almanya-Türkiye ilişkilerinde ilk gündem göç meselesi

Almanya’da gerçekleşen federal seçimlerle 16 senelik Angela Merkel döneminin sona ermesinin ardından Türk-Alman ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. Ankara-Berlin hattında, özellikle siyasi meselelerde çözüm bekleyen birçok konu bulunsa da diplomatik kaynaklara göre yeni kurulacak koalisyon hükümetinin düzensiz göçle mücadele ve güvenlik konularında Türkiye ile yakın iş birliği kurması bekleniyor.

Türkiye gazetesinden Selçuk Böke'nin haberine göre; Suriye’nin yanı sıra ABD’nin Afganistan’da çekilmesi ve Taliban’ın yeniden kontrolü ele geçirmesinin ardından bölgeden yeni bir göç dalgası beklenirken, bu konuda iki ülkenin yoğun bir mesai harcayacağı belirtiliyor.

Bir süredir gündeme gelen Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi de iki ülkenin dosyasındaki önemli başlıklardan. Türkiye-AB arasındaki Gümrük Birliği’nin güncellenmesi durumunda Almanya ile ticaret hacminin kısa sürede 50 milyar Euro'ya yükselmesi bekleniyor.