Yeni doğum yapan vervet maymunu ziyaretçilerin gözdesi oldu

Betül KARABACAK/Oral OKAYBEN-İSTANBUL (DHA) - VIALAND’İN giriş katında bulunan Jungle İstanbul’da bugünlerde yepyeni bir heyecan yaşanıyor. Doğal yaşam alanı Afrika’nın güney yarısı ile Batı Hint Adaları olan ve Jungle İstanbul’un yeni misafiri Vervet Maymunu’nun dünyaya getirdiği yavrusu ziyaretçilerin gözdesi oldu. Sevimli yavrunun adını belirlemek üzere sosyal medya üzerinden yarışma başlatıldı.

Alışveriş merkezi Vialand’in giriş katında bulunan Jungle İstanbul, 2 bin 500 metrekarelik alanında dünyanın dört bir yanından gelen egzotik canlılara ev sahipliği yapıyor. Diğer bir adı yeşil maymun olarak bilenen Vervet Maymunu’nun yavrusu özellikle Jungle İstanbul’un minik misafirleri tarafından büyük ilgi gördü. Sevimli yavru gün boyunca annesinin kucağından inmeden etrafı meraklı gözlerle izlerken, anne maymun ise evladının adeta üzerine titriyor.

Bu arada, Jungle İstanbul çalışanları sevimli yavruya isim bulmak için sosyal medya üzerinden yarışma başlattı. Yarışmada, uygun ismi bulana, ücretsiz çift kişilik Jungle İstanbul bileti hediye edilecek.

(FOTOĞRAFLI)