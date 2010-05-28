Yeni doğum yapan annelere özel 'Anne Oteli'

T24 - Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesinde kurulan ''Anne Oteli'', İzmir dışından gelen ve bebeği yenidoğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan annelere ücretsiz hizmet veriyor.





Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Mehmet Zeki Yaşar, hastanenin 15 kuvöz kapasiteli yenidoğan yoğun bakım ünitesinde, bebeklere en iyi bakımı sunmaya çabaladıklarını anlattı.





Yenidoğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan bebeklerin iyileşme süreçlerinin uzun zaman alabildiğine işaret eden Yaşar, ''Yenidoğan bebeklerin, 2 saatte bir anne sütüyle beslenmeleri, emzirilmeleri gerekiyor. Doğumun ardından hastaneden taburcu olan, ancak bebeklerinin tedavisi süren anneler, kimi durumlarda sıkıntı yaşayabiliyor'' dedi.





İzmir dışından gelen annelerin mağduriyetini sonlandırmak amacıyla Anne Oteli'ni kurma kararı aldıklarını belirten Yaşar, şöyle konuştu:





''Çevre il ve ilçelerden gelen, kalacak yeri olmayan, ihtiyaç sahibi anneler için Anne Oteli hizmetini başlattık. Otelde kalan annelere, 3 öğün yemek sunuyoruz. 2 saatte bir bebeklerini emzirebiliyorlar. Akılları bebeklerinde kalmıyor. Bebeklerinin taburcu olmasını rahat şekilde bekliyorlar. Çok güzel bir hizmet sunduğumuz inancındayız. Eskiden anneler, hastane bahçelerinde, parklarda yatıyorlardı. Bunu ortadan kaldırmak istedik. Annelerimize 5 yıldızlı otel konforunda çok güzel hizmet veriyoruz.''