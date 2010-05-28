T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yeni doğum yapan annelere özel 'Anne Oteli'

Otel, İzmir dışından gelen, bebeği yenidoğan yoğun bakım servisinde tedavi altındaki annelere ücretsiz hizmet veriyor.

28 Mayıs 2010 03:00

T24 - Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesinde kurulan ''Anne Oteli'', İzmir dışından gelen ve bebeği yenidoğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan annelere ücretsiz hizmet veriyor.


Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Mehmet Zeki Yaşar, hastanenin 15 kuvöz kapasiteli yenidoğan yoğun bakım ünitesinde, bebeklere en iyi bakımı sunmaya çabaladıklarını anlattı.


Yenidoğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan bebeklerin iyileşme süreçlerinin uzun zaman alabildiğine işaret eden Yaşar, ''Yenidoğan bebeklerin, 2 saatte bir anne sütüyle beslenmeleri, emzirilmeleri gerekiyor. Doğumun ardından hastaneden taburcu olan, ancak bebeklerinin tedavisi süren anneler, kimi durumlarda sıkıntı yaşayabiliyor'' dedi.


İzmir dışından gelen annelerin mağduriyetini sonlandırmak amacıyla Anne Oteli'ni kurma kararı aldıklarını belirten Yaşar, şöyle konuştu:


''Çevre il ve ilçelerden gelen, kalacak yeri olmayan, ihtiyaç sahibi anneler için Anne Oteli hizmetini başlattık. Otelde kalan annelere, 3 öğün yemek sunuyoruz. 2 saatte bir bebeklerini emzirebiliyorlar. Akılları bebeklerinde kalmıyor. Bebeklerinin taburcu olmasını rahat  şekilde bekliyorlar. Çok güzel bir hizmet sunduğumuz inancındayız. Eskiden anneler, hastane bahçelerinde, parklarda yatıyorlardı. Bunu ortadan kaldırmak istedik. Annelerimize 5 yıldızlı otel konforunda çok güzel hizmet veriyoruz.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24