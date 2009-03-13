Yeni doğmuş bebeği terk ettiler

Gaziantep'te, Kuran Kursu bahçesinin girişinde terkedilmiş bebek bulundu.



Alınan bilgiye göre vatandaşlar, Oğuzeli ilçesi havaalanı yolu üzerindeki Hoşgör Kur'an Kursu ve Külliyesi'nin giriş bölümünde yeni doğmuş bir kız bebek buldular.



İhbar üzerine olay yerine gelen Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, battaniyeye sarılı bebeği, sağlık kontrolü için Gaziantep Çocuk Hastanesi'ne götürdüler. Muayene edilen ve yeni doğmuş kız bebeğin sağlıklı olduğu bildirildi.



Bebek, muayenesinin ardından Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilirken, jandarma, sağlık durumu iyi olan bebeğin anne ve babasının bulunması için çalışma başlattı.

