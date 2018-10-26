Yeni doğan kızları için Instagram hesabı açan ünlü çifte tepki: Bu çılgınlık ne zaman bitecek!

'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla ünlenen Hakan-Gizem Hatipoğlu çiftinin kızları Lila 19 Ekim'de dünyaya geldi. Lila'nın doğumundan birkaç saat sonra Hatipoğlu, kızının adına Instagram hesabı açtı. Açılan hesabı eleştiren Hürriyet yazarı Onur Baştürk, "Anne babaların çocukları adına karar verme ve onların hayatına yön verme çılgınlığı ne zaman bitecek acaba" dedi.

Bugünkü (26 Ekim 2018) köşesinde Hatipoğlu çiftini eleştiren Baştürk şunları kaydetti:

Hakan Hatipoğlu kızı Lila doğduktan birkaç saat sonra onun adına Instagram hesabı açmış. Lila’nın bu yazı yazılırken 70 bine yakın takipçisi vardı!

Hatipoğlu çok eleştirilince şu demeç topağını yuvarlamış:

“Benim yaptığım şey çok normal. Her anne baba çocuğuna onun fotoğraflarını arşivlemek için bir hesap açıyor. Çocuğuma ileride ‘Bak kızım sen böyleydin, böyle oldun’ demek için.”

Şimdi...

Fotoğrafları arşivlemek için iCloud denen şahane bir uygulama var.

Ayrıca ona benzer başka uygulamalar da...

Arşiv için Instagram hesabı açılmaz yani. O işin bahanesi.

Bebeğe Instagram hesabı açmak, onu kamuoyuna açmak demek.

Bir de Lila ileride bu kararınızdan belki hiç hoşlanmayacak, ne malum?

Sonuçta o bir birey.

Kendi kararlarını vermeye başlayınca kendisi profilini açsa daha iyi değil mi?

Anne babaların çocukları adına karar verme ve onların hayatına yön verme çılgınlığı ne zaman bitecek acaba...