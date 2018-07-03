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BBC Türkçe

Yeni doğan bir gezegen ilk kez görüntülendi

Oluşumu süren gezegenin yaşının ise beş ila altı milyon olduğu düşünülüyor. PDS 70b adı verilen gezegen, Jüpiter'den birkaç kat büyük.

03 Temmuz 2018 08:12

Gökbilimciler ilk kez, yeni oluşmakta olan bir gezegeni görüntüledi.

Fotoğrafta gezegenin, yıldızının çevresinde tekerlek şeklinde, gaz ve tozla oluştuğu görülüyor.

Araştırmacılar, uzun süredir bir 'bebek gezegenin' peşindeydi. Bu gezegen, bu türde keşfedilen ilk gezegen oldu.

PDS 70 adı verilen yıldızın 10 milyondan daha az bir süre önce oluşmuş. Çevresindeki, oluşmakta olan gezegenin yaşının ise beş ila altı milyon olduğu düşünülüyor.

PDS 70b adı verilen gezegenin, Jüpiter'den birkaç kat büyük olduğu ve muhtemelen bulutlu bir atmosfere sahip olduğu düşünülüyor.

Almanya'daki Max Planck Astronomi Enstitüsü'nden araştırmacılar, gezegenin yörüngesiyle yıldızı arasındaki uzaklığın, Uranüs ile güneş arasındaki uzaklık kadar olduğunu belirtiyor.

Yörüngedeki her bir yolculuk yaklaşık 118 yıl sürüyor.

Gezegenin sıcaklığının ise 1000 Santigrat'ın üzerinde olduğu düşünülüyor.

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