Yeni doğan bebekte Koronavirüs tespit edildi

Çin’den sonra İngiltere’de yeni doğan bir bebekte Koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Doktorlar, bebeğin Koronavirüsü doğum sırasında mı yoksa anne karnında mı kaptığını anlamaya çalışıyorlar.

İngiltere’de yeni doğan bir bebekte Koronavirüs tespit edildi. Anne doğumdan günler önce zatürre şüphesiyle hastaneye götürüldü. Doğumdan sonra yapılan testte anneye Koronavirüs tanısı konuldu.

Doğumdan dakikalar sonra bebeğe de Koronavirüs testi yapıldı ve sonuç pozitif çıktı.

Şubat ayında Çin’de, enfekte olmuş bir anne daha Koronavirüs taşıyan bir bebek doğurmuştu. Dünya genelinde 137 binden fazla vaka bildirildi ve bu vakalardan 5 bini ölümle sonuçlandı.