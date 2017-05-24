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Yaşam

Yeni doğan bebek kusmuğunda boğuldu, hastane "Allah'ın takdiri" dedi!

Aile, hastane yönetimi ve doktora 100 bin liralık tazminat davası açtı

24 Mayıs 2017 16:33

Devlet hastanesinde sağlıklı doğan bebek solunumunun düzenlenmesi için sevk edildiği özel hastane küvözünde kusmuğuyla boğulan bebeğin kalbi doktorlar tarafından çalıştırıldı. Ancak uzun süre beynine oksijen gitmeyen bebek 84 gün yoğun bakımda kaldı ve 'Gevşek Bebek' diye bilinen Hipotonik Bebek tanısıyla taburcu edildi. Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, savcılığa suç duyursunda bulunan aile hastane yönetiminin kendilerine, “Olacağı varmış, kader işte, Allah'ın Takdiri, şanssızlık” dediğini iddia etti.

Olayın ardından Çetintaş ailesinin avukatı Pelin Baruh'un İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçeye göre Ayla ve İbrahim Çetintaş çiftinin Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlıklı bir bebekleri dünyaya geldi.

Eymen adı verilen bebek solunumun biraz hızlık olması sebebiyle Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastane yetkilileri bebeğe sadece 5 gün antibiyotik tedavisi uygulanacağını söyledi.

Kusmuğunda boğuldu

Ancak doktor tarafından hastaneye çağırılan anne bebeğini morarmış, gözleri tavana sabit ve hareketsiz bir şekilde buldu. İddiaya göre Eymen bebek küvözde yüzüstü yatırılmış bir halde bırakıldı ve kusan bebek kendi kusmuğunda boğuldu. Uzun süre müdahale edilmeyen bebeğin duran kalbi doktor tarafından tekrar çalıştırıldı. Ancak sağlıklı bir şekilde hastaneye yatırılan Eymen bebek 84 gün yoğun bakımda kaldı ve reflü, karaciğer ve akciğer büyümesiyle ve Hipotonik Bebek teşhisiyle hastaneden taburcu edildi.

Hastane "Allah'ın takdiri" dedi!

Ailenin iddiasına göre ise hatasını kabul etmeyen hastane yetkilileri aileye, “Olacağı varmış, kader işte, Allah'ın Takdiri, şanssızlık” diyerek iddiaları reddetti.Savcılığa özel hastane hakkında suç duyurusunda bulunan aile yoğun bakım ünitesine ait kamera kayıtlarının incelenmesini talep etti. Aile ayrıca hastane yönetimi ve doktor D.Ç.'ye 100 bin TL'lik tazminat davası açtı. 

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