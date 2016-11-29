Yeni doğan bebek hastane tuvaletine bırakıldı

Edirne'de yeni doğan bir kız bebek, henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın tarafından Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi tuvaletine bırakıldı. Güvenlik görevlilerinin bulduğu ve hastanede tedavi altına alınan bebeği bırakan kadını bulmak için polis çalışmalarını sürdürüyor.

DHA'nın haberine göre, Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'nin birinci katındaki tuvaletinden bebek ağlama sesi geldiğini duyan güvenlik görevlisi içeri girdiğinde bir bebek buldu. Bebeği kucağına alıp, annesini arayan güvenlik görevlisi bulamayınca durumu polisi bildirdi. Polisinde yaptığı aramadan sonuç alınamayınca bebek, teslim edildiği hastane yönetimi tarafından tedavi altına alındı. Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bebeği bir kadının tuvalete bırakıp, ayrıldığını tespit etti. Yüzü kameralarda tam olarak belirlenemeyen kadını bulmak için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi'nde tedavi altına alınan ve kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yetkililer, bebeğin doğumdan saatler sonra tuvalete bırakıldığını ve annesinin doğumu tek başına gerçekleştirip göbeğini naylon çuval ipiyle bağlanmış olduğunu söyledi.

