Yeni doğan bebeğini öldürmekle suçlanan babaya müebbet istemi

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM\'da ilişkiye girdiği 21 yaşındaki D.A.\'dan olan bebeğini öldürdükten sonra cansız bedenini toprağa gömmekle suçlanan evli ve 4 çocuk babası 47 yaşındaki Harun Ş. hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Yeni doğan bebekten sağlık kontrolü için \'topuk kanı\' alınmadığını fark eden sağlık görevlilerinin girişiminin ardından ortaya çıkan cinayetin sanığı Harun Ş., mahkemede suçlamaları kabul etmedi.

Olay, Erzurum\'un Horasan İlçesi\'nde, çiftin 5 yıl önce başlayan ilişkisiyle meydana geldi. Özel bir şirkette işçi olarak çalışan Harun Ş., babası öldüğü için 10 yaşındaki kardeşi ve annesiyle yaşayan D.A. ile aşk yaşamaya başladı. Bu ilişkiden hamile kalan D.A., karnı büyüdükçe bol elbiseler giyerek, gebeliğini çevresinden gizlemeye çalıştı. Doğum sancıları artan D.A., 7 Ocak 2016 tarihinde, ilçedeki Devlet Hastanesi\'nde, 3 kilo ağırlığında sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Doğumla birlikte ilişkiyi genç kadının annesi de öğrendi. Doğumun haber verilmesi üzerine hastaneye gelen Harun Ş., iddiaya göre, sevgilisi D.A.\'nın dünyaya getirdiği bebeği eşine baktırabileceğini söyleyerek, anneden aldı.

Bebekten \'topuk kanı\' alınmaması ve gerekli aşıların yapılmaması üzerine hastane görevlileri, Harun Ş.\'nin resmi nikahlı olan eşi N.Ş.\'nin Kars\'ın Sarıkamış İlçesi\'ndeki evine gitti. N.Ş.\'nin böyle bir bebek dünyaya getirmediğini söylemesi üzerine hemşireler, baba Harun Ş.\'yi aradı. Harun Ş., hemşirelerle görüşmeyip, kaçamak cevaplar verince sağlık görevlileri, bu kez anne D.A.\'nın Horasan\'daki evine gitti. D.A.\'nın bebekten haberi olmadığını iddia etmesi üzerine Horasan Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca soruşturma başlatıldı.

\'BEBEĞİ TOPRAĞA GÖMDÜ\'

Gözaltına alınan Harun Ş., D.A. ile yaşadığı birliktelik sonrası hamile kalan genç kadının, bebeğin düşmesi için ilaç aldığını; ancak çocuğun düşmediğini anlattı. Bebeğin dünyaya geldiği gün D.A. ve bebekleriyle birlikte arabada kaldıklarını söyleyen Harun Ş., sevgilisini eve bıraktıktan sonra bebekle Kars\'a gittiğini kaydetti. Kars merkezdeki bir mahallede tanımadığı kadına bebeğini bırakıp, kaçtığını söyleyen Harun Ş.\'nin bu ifadesi sonrası ekipler, Kars Çocuk Şube Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iletişime geçti. Yapılan yazışmalar sonucu ilde, belirtilen tarihte ölü bebek olmadığı, sahipsiz bir bebeğin de yuvaya teslim edilmediği ortaya çıktı. Bunun üzerine ifadesi yeniden alınan Harun Ş., Kars Çocuk Esirgeme Kurumu\'na götürürken bebeğin yolda hayatını kaybettiğini fark ettiğini, kendisinin de yoldaki nalburdan kazma ve kürek alıp, bebeği kıyafetleriyle Sarıkamış İlçesi\'ne bağlı Karaurgan Köyü yakınlarında toprağa gömdüğünü ileri sürdü. Harun Ş.\'nin tarifi üzerine olay yeri inceleme ekipleri, bölgede araştırma yaptı; ancak Harun Ş.\'nin gösterdiği yerde kazılan çukurda bebeğin cesedi bulunamadı. Bebek cesedinin yabani hayvanlar tarafından gömüldüğü yerden çıkarılarak, parçalandığı ihtimali üzerinde duruldu. Bunun üzerine topraktan alınan numune incelemesinde de DNA izine rastlanılmadı. Harun Ş., 23 Mayıs 2016 tarihinde tutuklanarak, cezaevine konuldu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Harun Ş. hakkında, Erzurum 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'alt soydan akrabayı kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılaması devam eden Harun Ş., bu kez suçlamaları kabul etmedi. D.A. ve annesi G.A.\'yı suçlayan Harun Ş., \"Bebek doğduktan sonra D.A.\'ya bırakıp, gittim. Bu süreçte D.A. ile telefonda görüşüyorduk. Kendisine para ve telefon gönderdim. Bir süre sonra D., çocuğu yurda vereceğini söyledi; ancak verip, vermediğini bilmiyorum. Yakalanmadan bir hafta önce D., beni aradı ve başlarına bir şey geleceğini, annesiyle cezaevine gireceğini söyledi. Onu çok sevdim, 20 yıllık yuvamı dağıttım. Ne suç işlerse üstleneceğini söyledim, onu ele vermemek için suçu üstlendim. Ekiplere rastgele bir bölgeyi gösterdim, suçun ne olduğunu bilmiyordum\" dedi.

MAHKEME HEYETİNDEN SANIĞA TEPKİ

Harun Ş.\'nin anlattıklarının ardından mahkeme heyeti, sanığı çarpraz sorguya aldı. Mahkeme başkanı ve üyeler, \"Suçun ne olduğunu bilmeden nasıl üstleniyorsun? Çocuğun öldüğünü nereden biliyorsun, beraber mi kararlaştırdın? Sen ne biçin babasın, insan çocuğunun akıbetini merak etmez mi? Eksik bilgiler anlatıyorsun\" diyerek, sanığa tepki gösterdi. Harun Ş., \"D., bana kızdığında \'O çocuk senden değil\' diyordu. Ben de merak etmiyordum. Çocuk ortadan kaldırıldığından haberim yoktu. Yakalandığımda öğrendim. Benin suçum yok, tahliyemi istiyorum\" diye konuştu.

Mahkemede hazır bulunan şikayetçi anne D.A. ise Harun Ş.\'nin suçlamalarını kabul etmedi. D.A., \"Kendisine o kadar küçük bir çocuğun annesi olmadan nasıl hayatını devam ettireceğini sorduğumda, \'Rezil olursun, çocuğa bakamazsın, hastaneye götüremezsin\' dedi. Yalan söylüyor\" dedi.

Mahkeme heyeti, anne D.A. hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunarak, Harun Ş.\'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



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