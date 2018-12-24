Yeni doğan bebeğini klozete attı

Seyahat ettiği trenin tuvaletinde doğum yapan bir kadının, bebeğini klozete attığı ve sifonu çekerek öldürmek istediği iddia edildi. Bebek, temizlik personeli tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Hindistan'ın Amritsar kentindeki merkez tren istasyonunda park halinde bir trenin tuvaletinde temizlik sırasında canlı bir bebek bulundu.

Hindistan medyasında yer alan habere göre bebeğin, annesi tarafından klozete atıldığı ve üzerine sifon çekilerek öldürülmek istendiği belirtildi.

Bebeği bulan temizlik personeli, istasyondaki polis ekiplerine durumu haber verdi.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.