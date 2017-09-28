Yeni diziyle ekranlara dönüyor

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da tatilini sürdüren oyuncu Feyza Civelek, yıl sonunda yayına girecek olan, rol aldığı yeni dizinin iddialı olduğunu söyledi.

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Feyza Civelek, ‘Adını Feriha Koydum\' dizisinde oynadığı ‘Lara\' karakteri ile ismini duyurduktan sonra \'Güllerin Savaşı\'nda \'Çiçek\' karakterini canlandırdı. Oyunculuğa annesi senarist Melis Civelek sayesinde başlayan, ABD\'de oyunculuk eğitimi alan Civelek, 15 yaşında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşadığını anlattı. Civelek, şöyle dedi:

\"Daha önce de bazı projelerde konuk oyunculuk yapmıştım ama ilk profesyonel deneyimim \'Adını Feriha Koydum\' dizisinde oldu. Bu işe annem vesilesi ile başladım ama kendi yolumda ilerliyorum. Öncelikle Türkiye\'de oyunculuk kariyerimi yükseltmek istiyorum. Daha sonra yurt dışına açılmak istiyorum. Oyunculuk benim en büyük aşkım. O yüzden elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İşim ile ilgili sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve çalışacağım da. Önümüzde yeni bir dizi projesi var. Kasımda çekimlerine başlayacağız. Sanıyorum aralık ayında da yayına girer. Çok beğenileceğini düşünüyorum, oldukça iddialıyız.\"

İstanbul\'un yoğun temposundan kaçıp tatil için geldiği Bodrum\'da bir mağazada satış danışmanı olan 23 yaşındaki Uğurcan Yurtsev ile aşk yaşamaya başlayan Feyza Civelek, \"Sözde 3 gün kalıp gidecektim. Uğurcan ile bir arkadaşım sayesinde tanıştık. Başıma gelen en güzel şeylerden bir tanesi. Güzel vakit geçiriyorum. Hep hayatımda olsun istiyorum\" dedi.



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