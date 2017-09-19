Yeni Diyanet İşleri Başkanı'nın, Atatürk’ün mirası 'Yürüyen Köş' hassasiyeti

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Üniversitesi’nde 3 ay görev yaptıktan sonra Diyanet İşleri Başkanı olan Prof. Dr. Ali Erbaş, Atatürk’ün büyük bir çevrecilik örneği sergilediği ve bir ağacın dalı için yürüttürdüğü ‘Yürüyen Köşk’ü, Yalova Üniversitesi logosuna kazandırılması için çalışma yürüttüğü ortaya çıktı.

2008 yılında kurulan Yalova Üniversitesi’nin logosunda Atatürk’ün Yalovalılar\'a miras bıraktığı ‘Yürüyen Köşk’ün simgesi yer alıyordu. 2013 yılında ise halen FETÖ\'den tutuklu olarak yargılaması devam eden dönemin Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu başkanlığında oluşturulan üniversite senatosu tarafından düzenlenen yarışma sonucu üniversitenin logosu tepkilere rağmen lale motifiyle değiştirilmişti. Geçen Ağustos ayında ise MHP Yalova İl Başkanlığı, logonun değiştirilmesiyle ilgili bir imza kampanyası başlatırken bu kampanyaya Yalova Belediye Başkanı CHP’li Vefa Salman ile AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak da imza atmıştı.

Üniversite logosunun yeniden ‘Yürüyen Köşk’ yapılması için toplanan 6 bin 350 imza ise MHP Yalova İl Başkanı Hasan Topçular tarafından 7 Eylül tarihinde Rektör Prof. Dr. Ali Erbaş’a teslim edilmişti. Prof. Dr. Ali Erbaş ise imzaları teslim alarak Yalova Üniversitesi’nden FETÖ izlerinin silinmesi için logonun da değiştirilmesi istemini olumlu karşıladığını dile getirmişti. Prof. Dr. Erbaş, “Elbette ki Yalova halkının isteklerini dikkate almama gibi bir durum söz konusu olamaz. Biz de vatandaşlara logonun değiştirilip- değiştirilmemesi konusunda anket aşamasındayız. Vatandaşlarımıza bunu soracağız. Sonrasında da konuyu senatoya taşıyacağız” diye konuşmuştu.

Prof. Dr. Erbaş’ın üniversitede rektör olarak görev yaptığı sürede Atatürk’ün büyük bir çevrecilik örneği sergilediği ve bir çınar ağacının dalının kesilmemesi için 8 Ağustos 1930 yılında raylar üzerinde yürüttürdüğü Yürüyen Köşk’ün, Yalova Üniversitesi logosunda yer alabilmesi için çalışma yaptığı ifade edildi.



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