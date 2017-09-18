Yeni Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan FETÖ mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Ali Erbaş, FETÖ'nün dini istismar ettiğini söyleyerek, "Daha çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

Bugün düzenlenen devir-teslim töreniyle yeni görevine başlayan Erbaş, imam hatip liseleriyle ilahiyat fakülteleri arasındaki işbirliğinin daha da artırılacağını belirtti.

Erbaş, "Başkanlığımızın insan kaynağını yetiştiren başta Kur'an kurslarımız ve imam hatip liselerimiz olmak üzere ilahiyat fakültelerimizin yurt sathında artışı 21'inci asrın hazcı ve değer tanımaz idrakine İslam'ın aydınlık istikametini dercedecek ahlak-ı hamide sahibi nitelikli nesillerin yetiştirilmesi adına gurur, umut ve mutluluk vericidir. Başkanlığımız, imam hatip liselerimiz ve ilahiyat fakültelerimizle işbirliğini daha da geliştirecektir" diye konuştu.

Konuşmasında FETÖ'ye de değinen Erbaş, "FETÖ’nün genç beyinleri sömürerek, gizemli ve bulanık din anlayışı ile oluşturduğu hasarı onarmak için, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak için umut olan dua alan örnek teşkilatımızın dağınık zihinleri toplamaya, ümmetin dirilişini sağlamak için her zamankinden daha çok çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.