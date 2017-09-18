Adil Öksüz'ün doktora tezini sunduğu jüride, yeni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da varmış

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin kilit ismi, firari Adil Öksüz’ün 2003 yılında hazırladığı “Ceza Hükümleri Açısından Tevrat ve Kur’ân” adlı doktora tezini sunduğu jüride, yeni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da yer aldığı ortaya çıktı. Bahsi geçen tez, Öksüz'e "Doktor" unvanı kazandırmıştı.

“FETÖ” sanığı, firari Prof. Dr. Suat Yıldırım’ın başkanlığını yürüttüğü jüride yer alan bir diğer isim ise, Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan Prof. Dr. Davut Aydüz. Aydüz, Samanyolu TV'de (STV) yaptığı programlarla biliniyordu.

Adı, Diyanet İşleri Başkanlığı için anılıyordu

Prof. Dr. Mehmet Görmez'in istifası sonrası boşalan Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğu için adı geçen isimlerden, Prof. Dr. Muhammed Aydın da söz konusu tezi "oylayan" jüride yer alıyordu. Aydın, akademik hayatını halen Sakarya Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde sürdürüyor.