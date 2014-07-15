Yeni Dışişleri Bakanı Hammond

İngiltere Başbakanı David Cameron'ın yaptığı kabine revizyonu çerçevesinde

görevinden ayrıldığını açıklayan Hague'in yerine Dışişleri Bakanlığı görevini Savunma

Bakanı Philip Hammond yürütecek.

Yeni Savunma Bakanı ise Ticari İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Michael Fallon

oldu.

William Hague, istifasını resmi Twitter hesabı üzerinden duyurmuştu. Bakanlıktan

istifa etse de Hague, İngiltere Parlamentosu'nun Avam Kamarası'na başkanlık etmeye

devam edeceğini kaydetti.

53 yaşındaki William Hague, Avam Kamarası başkanlığını da milletvekilliği görev

süresinin dolacağı Mayıs 2015 tarihine kadar sürdüreceğini, siyaset kariyerine son

verdiğinden bir daha aday olmayacağını bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığına getirilen Hammond'ın selefine kıyasla Avrupa Birliği

konusunda daha sert görüşlere sahip olduğu biliniyor. Hammond, 1997 yılından bu

yana İngiliz Parlamentosu'nda bulunuyor.

