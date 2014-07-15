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Dünya
Deutsche Welle

Yeni Dışişleri Bakanı Hammond

İstifa eden İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague’in yerine dışişleri bakanlığına Philip Hammond getirildi.

15 Temmuz 2014 19:26

İngiltere Başbakanı David Cameron'ın yaptığı kabine revizyonu çerçevesinde
görevinden ayrıldığını açıklayan Hague'in yerine Dışişleri Bakanlığı görevini Savunma
Bakanı Philip Hammond yürütecek.
Yeni Savunma Bakanı ise Ticari İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Michael Fallon
oldu.
William Hague, istifasını resmi Twitter hesabı üzerinden duyurmuştu. Bakanlıktan
istifa etse de Hague, İngiltere Parlamentosu'nun Avam Kamarası'na başkanlık etmeye
devam edeceğini kaydetti.
53 yaşındaki William Hague, Avam Kamarası başkanlığını da milletvekilliği görev
süresinin dolacağı Mayıs 2015 tarihine kadar sürdüreceğini, siyaset kariyerine son
verdiğinden bir daha aday olmayacağını bildirdi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığına getirilen Hammond'ın selefine kıyasla Avrupa Birliği
konusunda daha sert görüşlere sahip olduğu biliniyor. Hammond, 1997 yılından bu
yana İngiliz Parlamentosu'nda bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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