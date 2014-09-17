Yeni Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu yönetmeliği Başbakanlık'ta

Yeni Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) yönetmeliği bugün Başbakanlığa gönderiliyor. Yönetmeliğe göre üyelerin üyeliği devam edecek. İş Konseyleri devam ediyor ama aralarında Muhtar Kent, Güler Sabancı ve Mustafa Koç'un da olduğu konsey başkanlarının durumu belirsiz.

Geçtiğimiz hafta bir yönetmelikle kapanan 26 yıllık DEİK'in (Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu) yeniden açılması ve hedeflerle uyumlu hale gelmesi için yönetmelik hazır. Yeni DEİK ile ilgili yönetmelik bugün Ekonomi Bakanlığı'ndan Başbakanlığa gönderiliyor.

The Wall Street Journal Türkiye'nin ulaştığı bilgilere göre DEİK'in Ak Parti'nin 2023 hedefleriyle uyumlu hale gelmesini hedefleyen taslak halindeki yönetmelik şöyle:

- DEİK'in kuruluş ve oluşumunda özel sektörün rolü artırılıyor. Yönetim Kurulu tamamen özel sektörden oluşacak ve yönetim kurulu üyeleri genel kurulda seçilecek

- Yeni yönetmelik öncesi 23 kişi olan kurul üye sayısı 35'e çıkacak. Burada amaç daha katılımcı bir yapı oluşturmak.

- Yönetmelik öncesi DEİK'in kurucu sayısı 40'tı. Yeni DEİK'te kurucu sayısı 100 olacak. Sayı 2.5 kat artıyor.