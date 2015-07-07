Yeni dev kara delikler bulundu

Uzayda daha önce gaz ve toz kaplı olduğu sanılan uzak bir bölgede milyarlarca Güneş'i yutabilecek büyüklükte 5 dev kara delik tespit edildi. Bilim insanlarının 'çok büyük ve kötü' olarak nitelediği 5 kara delik, NASA'nın Nükleer Spektroskopik (NuStar) uzay teleskopu tarafından ortaya çıkarıldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; İngiltere'deki Durham Üniversitesi Extragalactic Astronomi Merkezi'nden George Lansbury önderliğindeki araştırma ekibinin söz konusu bulgularına göre, evrende benzer nitelikte milyonlarca dev kara delik bulunabilir.

NuStar, gökcisimlerinin yerini, kara deliklerden gelen yüksek x-ray enerjisi ile belirledi. Uzaklıkları henüz anlaşılamayan kara delikler, kalın bir toz ve gaz tabakasının arkasında olduğu için diğer teleskoplar tarafından fark edilmedi. Araştırmalara göre, 'süper kütleli kara delik' olarak adlandırılan bu gök cisimlerinin kütle çekimi o kadar büyük ki, çevresindeki gazı, yıldızı, gezegeni ve ışığı içine çekerek yutuyor.

Kara deliklerin merkezinde ne olduğu henüz bilinmiyor. Bu gizemli hiçliğe, fizik kurallarının geçersiz kılındığı yer (tekillik) adı veriliyor. NuStar, merkezindeki süper kütleli kara deliklerin hayli hareketli olduğu düşünülen 9 farklı galaksiyi gözlemliyordu. Bunlardan 5'inde yer alan kara deliklerin sanılandan daha da aktif olduğu ortaya çıktı.

Durham Üniversitesi'nden George Lansbury, evrende bu tür büyük kara deliklerin, milyonlarcasının bulunabileceğini kaydetti. Süper kütleli -canavar- kara delikler, çoğunlukla galaksilerin merkezlerinde bulunuyor. Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki süper kütleli kara deliğin, Dünya'dan 25 bin ışık yılı uzaklıktaki 'Sagittarius A' olduğu düşünülüyor.

Araştırma sonuçları, İngiltere Kraliyet Astronomi Topluluğu'nun dün Galler'de düzenlediği ulusal astronomi toplantısında açıklandı.