Yeni Deniz Mecmuası’nın 8'inci sayısı raflarda yerini aldı

İSTANBUL, (DHA) - Yayın Yönetmenliği\'ni Enis Batur’un yaptığı, yayın kurulunda Cem Gürdeniz, Emin Nedret İşli, Murat Koraltürk,Ahmet Kuyaş ve Tunca Arslan’ın yer aldığı

Yeni Deniz Mecmuası’nın 8\'inci sayısı tüm kitapçılar ve gazete bayilerinde.

Üç ayda bir yayımlanan Yeni Deniz Mecmuası, deniz kültürünü her boyutuyla ve derinlemesine ele alıyor. Denizin ve denizcilerin gerçeklerini siyasetten sanata ve edebiyata, ekonomiden tarihe, ulusal güvenlik stratejilerinden coğrafyaya açılan yelpazede yansıtmayı amaçlayan dergi \'Rüzgâr esmeden deniz kıpırdamaz\' sloganıyla yola çıkmıştı.

KABATAŞ\'A YAPILACAK İSKELEYE VATANDAŞ TEPKİSİ

Yeni Deniz Mecmuası’nın 160 sayfa hacmindeki 8\'inci sayısı Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın \'Sular Bizden Akıllıdır\' ve Yannis Ritsos’un \'Kurtuluş Yolu\' adlı şiirleriyle açılıyor. Kapak konusu ise İstanbul Boğazı’nda yıllar içerisinde yaşanan değişimi anlatan bir dosya. \'Çürüyen Bir Şey Var Boğaziçi’nde\' başlıklı dosyada, Babür Hüseyin Özbek “Boğazın Kullanılmayan Eski İskeleleri”, Cem Gürdeniz “Denizde Görgü: Gürültü Kirliliği ve Usturmaça Kültürü”, Gökhan Akçura “Yok Olan Bir Semtin ve İskelenin Öyküsü”, Mehmet İren ise “Kabataş’a Yapılacak İskele İçin Vatandaşlar Ne Diyor?” yazılarıyla dosyayı zenginleştiriyor.

Dergide,Orhan Başar, balıkların büyük göçünü anlatırken, Ali Bozoğlu da “Ahırkapı Feneri ve Lik Ailesi” başlıklı yazısıyla yer alıyor. Edebiyatımızın usta kalemlerinden Selim İleri ise eski İstanbul\'un semtlerine mercek tutmuş ve : “Moda’da Bir Plaj” ını anlatmış.

“Rahmi Koç Müzesi’ne Katılan Maid of Honour Filikası\'nın Öyküsü: HMS Hood’un Güvertesinden Haliç Sahillerine” başlıklı yazısıyla Cem Gürdeniz, dergide bu önemli katkıyı anlatıyor.

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