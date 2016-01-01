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Dünya
Deutsche Welle

Yeni Delhi'de hava kirliliğine karşı sert önlemler

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliğini kontrol altına alabilmek için sert önlemlere başvuruluyor. Kentte, "tek-çift plaka" uygulaması başladı.

01 Ocak 2016 14:04


Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de artan hava kirliliği üzerine sert önlemler alınması kararlaştırıldı. Trafik akışını ciddi biçimde kısıtlayan önlemlere göre, gelecek iki hafta içinde haftanın belli günlerinde sadece çift sayılı plakalı araçlar, diğer günlerde ise tek sayılı plakalı araçlar trafiğe çıkabilecek. Bu uygulamada aracın plakasındaki son rakam dikkate alınacak. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre, Yeni Delhi dünyada hava kirliliğinin en yoğun olduğu şehir.

Yeni düzenlemelere uygun hareket etmeyenleri ehliyete el konulması ve para cezası gibi yaptırımlar bekliyor. Yüzlerce trafik polisi ve gönüllü, önlemlerin hayata geçirilmesini sağlayabilmek için sokaklarda görev aldı. Maskeli öğrenciler, şoförler yeni kuralları hatırlatarak, ellerindeki pankartlarla bu kurallara uygun hareket etmeleri çağrısı yaptı. Önlemlerin uygulanmaya başlamasının ardından Yeni Delhi'de trafiğin daha rahatlamış olduğu görüldü. Yeni Delhi Eyaleti Başbakanı Arvinde Keyrival, twitter mesajında "Delhi bunu başardı" yorumunu yaptı.

Kentte, 15 Ocak'a kadar kapalı kalacağı bildirildi. 8,5 milyon aracın trafiğe çıktığı Yeni Delhi'de Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, toz zerreciklerinin yoğunluğu normal oranın on katından daha fazla. Trafik yasağının yanı sıra kentte termik santrallerin bir süreliğine kapalı kalması ve sokakların tozdan arındırılması gibi önlemlere de başvuruluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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HindistanYeni DelhiSağlıkDelhi Eyaleti Başbakanı Arvinde KeyrivalOcakYeni Delhi Dünya SağlıkDeutsche Welle Türkçe AFP/DWBÖ/GA

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