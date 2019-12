Yeni dekanlar atandı

YÖK, 28 üniversitedeki bazı fakültelere dekan atadı. İşte atama yapılan fakülteler ve dekanların isimleri...



YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, dün gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın kurmak istediği üniversiteye ilişkin sunumun izlendiği ayrıca 28 üniversitedeki çeşitli fakültelere dekan atandığı bildirildi.



Açıklamaya göre atama yapılan fakülteler ve dekanların isimleri şöyle:



-Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Abdulhalik Karabulut



-Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Fitnat Köseoğlu



-Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Aydın Ziya Özgür, Edebiyat Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Nadir Suğur, Fen Fakültesi Dekanlığına Prof.Dr. Mustafa Şenyel



-Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Ahmet Muammer Canel, Hukuk Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Mustafa Akkaya, İlahiyat Fakültesi Prof.Dr. Nesimi Yazıcı,Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Şengül HAblemitoğlu, Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Celal Göle, Tıp Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. İlker Ökten,Ziraat Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Ahmet Çolak



-Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Abubekir Harorlı,Edebiyat Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Yılmaz Özbek, Fen Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Ömer İrfan Küfrevioğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. M. Suphi Orhan, Tıp Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. S. Selçuk Atamanalp



-Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Sait Çelik



-Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Ali Gülümser



-Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Ali Kemal Özdemir,Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Bilal Yücel



-Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. İlter Uzel, İlahiyat Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Ali Osman Ateş, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Beşir Şahin



-Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Yusuf Karakoç, İlahiyat Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Ömer Dumlu, Mimarlık Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Orcan Gündüz



-Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Serhat Bor



-Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Ekrem Erdem



-Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Prof.Dr. Dursun Şen, Tıp Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. İrfan Orhan, Veteriner Fakültesi Prof.Dr. Pembe Sema Temizer Ozan



-Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. İrfan Süer,Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Hayri Duman, Eğitim Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Mustafa Safran, Güzel Sanatlar Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Alev Kuru, Hukuk Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. İhsan Erdoğan, Mesleki Eğitim Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Fatma Alisinanoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Ayhan Gülsan Sucak, Tıp Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Peyami Cinaz, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesine Prof.Dr. Nevzat Aypek



-Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Vefa Ahsen, Mimarlık Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Tülay Esin, Teknik Eğitim Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Adem Kılıç



-Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Hasan Sofuoğlu



-İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Selçuk Kutluay



-İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Nil Güler, Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Hasan Hüseyin Güven, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Ali İhsan Aldoğan, İnşaat Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Gaye Onursal Denli, İşletme Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. İbrahim Öner Günçavdı, Maden Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. H. İlyas Çağlar, Mimarlık Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Orhan Hacıhasanoğlu, Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Emel Önder



-Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Kenan İnan, İletişim Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Mustafa Emir, Of Teknik Eğitim Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Kenan Gelişli



-Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Kemal Esengün



-Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Sevim Rollas, Hukuk Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Mehmet Emin Artuk



-Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Şule Aycan



-Muş Alparslan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Ersan Aslan



-ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Cüneyt Can



-Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Ahmet Kağan Karabulut



-Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Kamil Derman Küçükaltan, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Ahmet Can, Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Ferda Özdemir,



-Tunceli Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Ali Arslan



-Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Murat Altun, Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. İsmail Naci Cangül, Güzel Sanatlar Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Veteriner Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Mehmet Mustafa Oğan, Ziraat Fakültesi dekanlığına Prof.Dr. Behaettin Çetin.