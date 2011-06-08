Yeni Danıştay Başkanı Karakullukçu oldu

T24 - Danıştay Başkanlığına Danıştay Birinci Daire Üyesi Hüseyin Hüsnü Karakullukçu seçildi. Başkanlık için yapılan seçim 35 dakika sürdü.



Danıştay’da Mustafa Birden'in yaş haddinden emekliye ayrılmasının ardından boşalan Danıştay Başkanlığı için Birinci Daire Üyesi Hüseyin Karakullukçu ve Danıştay Başkanvekili Sinan Yörükoğlu adaylığını açıklamıştı.



Yeni atanan 61 üye seçimlerde blok oy kullandı ve 35 dakika süren oylama sonucunda Danıştay Başkanlığı'na Danıştay Birinci Daire Üyesi Hüseyin Hüsnü Karakullukçu seçildi.



İlk turda başkanlığa seçilen Karakullukçu, başkanlık makamında gazetecilere açıklama yaptı.



Karakullukçu, Danıştay'ın Anayasa'ya göre bir inceleme, danışma ve karar organı olmanın yanı sıra idarenin yargı yoluyla denetlenmesinde etkin ve önemli görev yapan, kararlarında bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesini ön planda tutan bir yargı kuruluşu olduğunu belirtti.



Toplumun yargı organlarına olan güveninin korunabilmesi, hakkın gerçek sahibine biran önce tesliminin sağlanması ve uyuşmazlığın taraflarının en kısa sürede tatmin edilebilmesi açısından yargılamanın makul sürede sonuçlandırılmasının son derece önemli olduğunu ifade eden Karakullukçu, şunları kaydetti:



''Ancak uzunca bir süredir yargının iş yükünde meydana gelen artıştan dolayı davaların yüksek mahkemeler önünde sürüncemede kalması mağduriyetlere sebep olmuştur. Bu mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla anayasa değişikliği ve sonrasında yapılan yasal düzenlemelerle yargının iş yükünün azaltılması ve çözüme kavuşturulmasına yönelik önemli adımlar atılmıştır. Bu kapsamda dünyada ve ülkemizde meydana gelen gelişmelere uyum sağlamak amacıyla Danıştay'ın yeniden yapılandırılması ve layık olduğu konuma gelebilmesi hususunda elimden gelen gayreti göstereceğini belirtmek istiyorum.''



Karakullukçu, Danıştay'ın sorunlarının öncelikle çözümlenmesi, Danıştay üyeleri, savcıları, tetkik hakimleri ve çalışan diğer tüm personelin sağlıklı bir çalışma ortamına kavuşturulması için yapılmakta olan yeni hizmet binasının biran önce bitirilerek faaliyete geçmesi gerektiğini belirterek, bu konuda gerekli tüm çabaların gösterileceğini söyledi.





'ONUR VERİCİ VE HEYECANLANDIRICI BİR DUYGU'



Karakullukçu, ''Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olarak adil yargılama taahhüdünde bulunan ülkemizin bu taahhüdü yerine getirme konusunda idari yargının üzerine düşen sorumluluğun bilincindeyiz'' diye konuştu.



Karakullukçu, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Bugünden itibaren, şu andan itibaren genç, anayasa ve yasamızda yapılan yeni düzenlemelerle aramıza katılan, seçilerek aramıza katılan, birbirinden genç, dinamik, birbirinden zeki arkadaşlarımızla çalışmak bana son derece onur verecektir. Bundan sonra daha çok katılımcı, daha çok birlikçi hareketle yargı içinde iyileştirme adına ne yapılacaksa hepsini yapabilmek amacıyla canla başla çalışacağımızı taahhüt ediyoruz. Onun için bu yükümlülüğün altındayız.''



Gazetecilerin sorularını almayacağını belirten Karakullukçu, bir gazetecinin ''duygularını'' sorması üzerine, ''Arkadaşların teveccühüne, güvenine layık olmak hakikaten onur verici ve heyecanlandırıcı bir duygu ama her bir arkadaşın bana emanet ettikleri bu güven duygusunun hiçbir sarsıntıya uğramaksızın devam edeceğinden emin olabilirler'' dedi.





KARAKULLUKÇU KİMDİR?



15 Haziran 1948'de Görele'de doğan Karakullukçu, Ankara Gazi Lisesi'ni bitirdi ve 1970'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.



Danıştay Yardımcısı unvanıyla 17 Şubat 1973'te mesleğe başlayan Karakullukçu'nun görev unvanı, 14 Mayıs 1981'de Danıştay Tetkik Hakimi olarak değişti.



Sivas İdare Mahkemesi Başkanlığı, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunan Hüseyin Hüsnü Karakullukçu, 6 Eylül 2000'de Danıştay üyeliğine seçilmişti.



Paris Uluslararası Kamu Yönetimi Enstitüsü'nü bitiren ve Fransızca bilen Karakullukçu, bir çocuk babası.







