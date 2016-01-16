Yeni çipli kimliklerin fiyatı belli oldu

Meclis’ten geçen yeni yasaya göre, nüfüs cüzdanları Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartıyla değiştirilecek. Üzerindeki çip içerisinde parmak izi dahil biyometrik veri barındıracak kimlik kartlarını 31 Aralık 2016’ya kadar değiştirenlerden 8 lira alınacak.

Yeni kimlik kartları, taklit, tahrif ve sahteciliğe imkan vermeyen üst düzey güvenlik unsurlarıyla dikkati çekiyor. 1 GB'ye kadar veri depolayabilecek akıllı kartlarda parmak, damar ve avuçiçi izi gibi kişiye özel bilgiler yer alacak. Yeni kartlar, başka birinin eline geçerse dahi kullanılamayacak ve anında bloke edilecek. Bu kartların kopyalanması ya da üzerindeki verilerin değiştirilmesi mümkün olmayacak.

Yeni kimlik kartları vize istenmeyen ülkelerde pasaport yerine de kullanılabilecek. Her kartın içinde kişiye özel sertifikalar bulunacak ve hem şifre hem de kişinin biyometrik bilgileriyle doğrulama yapılabilecek.

Kredi kartı büyüklüğündeki yeni kimlik kartı, hastane, eczane, okul, emniyet ve bankalardaki sistemlere entegre olabilecek ve bu sayede birçok işlemde vatandaşa kolaylık sağlayacak.

Vatandaşlar, kimlik kartlarını almak üzere mektup veya muhtarlık askı listeleri ile randevu verilerek kart düzenleme merkezine davet edilecek. Kart, kapalı zarf içinde PIN ve PUK koduyla birlikte kişiye kargo veya postayla teslim edilecek.

Nüfus cüzdanlarını yeni çipli kartlarla 31 Aralık 2016’ya kadar değiştirenlerden 8 lira alınacak.