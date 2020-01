'Yeni çifte vatandaşlık yasası ayrımcı'

Almanya'da seçimler öncesi Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) göçmen seçmenine vaat ettiği çifte vatandaşlık yasası nihayet meclisten geçti. Yasa, Almanya'da doğan göçmen kökenli çocuklara şartlı çifte vatandaşlık hakkı tanıyor. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti, yasanın kabul edilmesini büyük bir başarı olarak görüyor. Ancak muhalefet, yasanın opsiyon zorunluluğunu tamamen kaldırılmadığı ve ayrımcılığı derinleştireceği kanısında.

Yeni yapılan düzenlemeye göre, Almanya’da doğan göçmen çocukları 21 yaşına geldiğinde en az 8 yıl Almanya'da yaşamış olması ya da 6 yıl Almanya'da eğitim almış olması halinde çifte vatandaşlık hakkına sahip oluyor. Önceki uygulamada ise göçmen gençlerinin 18 ila 23 yaşları arasında ailesinin geldiği ülke ile Almanya arasında bir seçim yapması gerekiyordu.

‘Opsiyon zorunluluğu devam ediyor’

Koalisyon ortakları tarafından bir kazanım olarak değerlendirilen yeni yasa muhalefetteki Yeşiller Partisi'ni ise tatmin etmedi. Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Volker Beck yasanın etnik ayrımcılığa yol açtığını belirterek eleştirilerini şu sözlerle dile getiriyor: "Bu konudaki en önemli eleştiri noktamız, opsiyon zorunluluğunun devam etmesidir. Yani, ailesi Almanya'ya göç etmiş bir Alman gencine, 'Almanlığın önce gözden geçirilip değerlendirilsin, Alman pasaportunu ondan sonra muhafaza edebilirsin' denilmesidir.’ Aynı zamanda yasanın etnik bir ayrımcılık da içerdiğini savunan Beck, iddiasını şöyle gerekçelendiriyor: ‘ Almanya'da doğmuş ve ebeveyni başka ülkeden gelmiş bir gencin vatandaşlığı şarta bağlanırken, anne-babasından biri Alman olan, Almanya’da doğmamış, tek kelime Almanca bilmeyen, bu ülkeye hiç gelmemiş, hatta Alman ebeveynini bile tanımayan bir genç, koşulsuz şartsız Alman vatandaşlığını koruyabilmektedir.' Yeşilller Partisi milletvekili ayrıca yasanın 1990 yılından sonra doğanları kapsadığını hatırlatarak, bunun kuşaklar arası bir ayrımcılığa da yol açtığını vurguluyor. Beck, yasayı Almanya'ya emek vermiş birinci kuşağa dönük büyük bir haksızlık olarak değerlendiriyor.

‘Şartlar Alman vatandaşlığına geçişleri azaltabilir’

ABD ve Kanada’nın anayasasında yer aldığı gibi herhangi bir şarta bağlanmadan ülkede doğan herkese vatandaşlık hakkı verilmesi gerektiğini ifade eden Beck, bu yaklaşımın Alman vatandaşlığına geçişleri sekteye uğratabileceğini ifade ediyor."Vatandaşlığa geçişleri kolaylaştırmamız gerektiğini bir göç ülkesi olarak göz ardı etmememiz gerekiyor. Ayrıca ülkede Alman vatandaşlığına geçenlerin yüzde 41'nin çifte vatandaşlığa sahip olması da yaygaralar koparılan çifte vatandaşlık tartışmasının ne kadar saçma bir noktada olduğunu gözler önüne seriyor.” diyen vekil sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bizler kalan yüzde 49'un çifte vatandaşlığı üzerinde tartışaduralım, burada yaşayan ve Almanya için 'evet' diyen insanlarımızı da an be an kaybediyoruz. Çünkü doğal olarak bu insanlar geldikleri ülkenin vatandaşlığından vazgeçmeleri durumunda, o ülkedeki yasal haklarını ya da ilişkilerini yitirmekten korkuyorlar."

Volker Beck, yasanın revize edilmesi için ise mecliste gereken çoğunluğun şu an için bulunmadığını, ancak Yeşillerin bu konudaki kararlığının süreceğini sözlerine ekliyor:"Yasanın değişebilmesi için çoğunluğun durduğu tarafın değişmesi gerekiyor. Bu noktada Yeşiller Partisi kuşkusuz ilgili önerilerini sürekli genişletme ve yayma eğiliminde olacaktır. Ancak koalisyon hükümeti bu yılki oturumun bittiğini ve yasanın tamamlandığını ifade ediyor. Gelecekte de yasanın değişmesi yönünde herhangi bir adım atmayacakları kanaatindeyim."