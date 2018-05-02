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Dünya

Yeni CIA direktörü Orta Asya'da görevdeyken Türkçe de öğrendi

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Mayıs (DHA) – ABD Merkezi İstihbarat Ajansı (CIA) yeni direktörü Gina Haspel’in ajanlık kariyerine ilişkin yayınlanan bir belge, Haspel’in 1998-2000 yılları arasında Orta Asya’da görevdeyken Türkçe ve Rusça eğitimi aldığını ortaya

02 Mayıs 2018 20:51

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Mayıs (DHA) – ABD Merkezi İstihbarat Ajansı (CIA) yeni direktörü Gina Haspel’in ajanlık kariyerine ilişkin yayınlanan bir belge, Haspel’in 1998-2000 yılları arasında Orta Asya’da görevdeyken Türkçe ve Rusça eğitimi aldığını ortaya çıkardı.
CIA’nın yayınladığı iki sayfalık açıklamada, 2014-2017 yılları arasında Avrupa birimi şefliği görevini yürüten Haspel’in, 1998-2000 yılları arasında Orta Asya’daki Rus Operasyonları Şef Yardımcısı olarak görev yaparken Türkçe ve Rusça eğitimi aldığı da belirtildi.
Haspel’in hakkında New York Times’ın da aralarında olduğu birçok gazetede Tayland’daki bir CIA hapisanesinde El-Kaide şüphelisine “waterboarding” yöntemiyle işkence edilmesine göz yumduğuna dair haberler çıkmıştı.

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