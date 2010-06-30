Yeni CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın hedefi 41 milletvekili

T24 - Gürsel Tekin'den boşalan CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna oturan Berhan Şimşek ve kadrosu bugün görevine başlarken, Şimşek hedeflerinin İstanbul'dan 41 milletvekili çıkarmak ve oy oranını yğzde 51'e çekmek olduğunu söyledi.



CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, Türkiye'ye yakışır bir iktidar için İstanbul'da asgari 41 milletvekili ve yüzde 51 oy oranını hedeflediklerini söyledi.



CHP Merkez Yönetim Kurulunca (MYK) CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Şimşek başkanlığındaki yeni İstanbul il yönetimi göreve başladı.



Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu.



Ardından İl Başkanlığı'na geçerek yeni yönetim kurulu üyelerini basına tanıtan Şimşek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.





'Amacımız halkın beklentilerini cevaplayacak projeler oluşturmak'





Şimşek, siyaseti yerel anlayışla yapıp evrensel boyuta taşıma duygusu içinde olacaklarını, partideki arkadaşlarıyla çok kapsamlı çalışmalar yürüteceklerini anlatarak, amaçlarını, halkın beklentilerini cevaplayacak projeler oluşturmak şeklinde açıkladı.



CHP'de artık Ankara merkezli değil, Türkiye merkezli siyaset yapılacağını, seçmenin ayağına gidileceğini söyleyen Şimşek, İstanbul'un ilçe, mahalle ve sokaklarında örgütlenerek CHP iktidarıyla yüzü gülen bir Türkiye ortaya çıkaracaklarını kaydetti.





'Yeni yönetim kurulu üyeleri 15 yıllık geleceğin tablosu'





Şimşek, yeni yönetim kurulu üyelerinin CHP'nin 10-15 yıllık geleceğinin tablosu olduğunu belirterek, bu kadronun siyaseti ticaret için değil, halkın görmek istediği CHP iktidarına katkı sunmak için yapacağını ifade etti.



Başarısızlığı düşünmek istemediğini dile getiren Şimşek, ''Hep beraber genel merkeze, genel başkanımıza ve Türkiye'ye yakışır bir iktidar için asgari 41 milletvekili ve yüzde 51'lere dayanan bir oy oranı İstanbul'da hedefimiz olacak. Ve siz de (İstanbul'da 41 kere maşallah) şeklinde başlıklar atacaksınız'' şeklinde konuştu.





