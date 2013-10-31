Yeni cezalar, asker kaçaklarını zora sokacak

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB), tespit ettiği 600 bin bakaya ile 150 bin yoklama kaçağı ile ilgili uygulayacağı para cezalarının ayrıntıları belli oldu. En düşük ceza; 4 aylık yoklama kaçağı kendi gelirse 296, yakalanarak getirilirse bin 187 lira ceza ödemek zorunda kalacak. 20 yıllık bir yoklama kaçağı ise yakalanırsa 46 bin 335 lira para cezasına çarptırılacak.

Emniyet de arıyor

MSB’nin sitesinde yer alan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı ile 4 Aralık 2012’de yapılan protokol gereği yoklama kaçağı ve bakayaların yurt genelinde aranma işlemlerine, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce 3 Ekim’den itibaren başlandığı öğrenildi. Konuya ilişkin uygulanacak cezaların tablosu da MSB internet sitesinden yayınlandı.

Cezalar katlanarak artıyor

Kendiliğinden gelen yükümlüler için daha az idari para cezası kararı verilirken, yakalanarak getirilen yükümlüler için idari para cezaları süreye bağlı olarak ek artırımlarla ağırlaştırılıyor.

Örnek olarak, 2013 yılında 1 yıla kadar yoklama kaçağı kalan ve işlemlerini kendiliğinden ya da yakalanarak gelerek tamamlatan yükümlüye 118 lira para cezası verilirken bu miktar, 2 yıla kadar yoklama kaçağı kalan ve işlemlerini kendiliğinden tamamlatan yükümlülere 593 lira, yakalanarak getirilen yükümlülere ise 2 bin 376 lira olarak, 5 yıla kadar yoklama kaçağı kalan ve işlemlerini kendiliğinden tamamlatan yükümlülere 3 bin 268 lira, yakalanarak getirilen yükümlülere ise 8 bin 320 lira olarak uygulanacak.

Teslim olana az ceza

1 yıla kadar bakaya kalan ve işlemlerini kendiliğinden tamamlatan yükümlülere 593 lira, yakalanarak getirilen yükümlülere ise 2 bin 376 lira idari para cezası verilirken, 2 yıla kadar bakaya kalan ve işlemlerini kendiliğinden tamamlatan yükümlülere 890 lira, yakalanarak getirilen yükümlülere ise 3 bin 564 lira para cezası, 5 yıla kadar bakaya kalan ve işlemlerini kendiliğinden tamamlatan yükümlülere 4 bin 456 lira, yakalanarak getirilen yükümlülere ise 10 bin 696 lira idari para cezası verilecek.

Çok sayıda müracaat bekleniyor

Asker kaçaklarına şok cezalar gelince panik başladı. 46 bin liraya kadar, katlamalı şok cezaların, kaçak sayısını eritmesi ve askerlik çağına girenlerin de kaçak duruma düşmemek için zamanında müracaat etmesi bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nınn internet sitesinde yayımlanan ceza tarifesi şöyle: