Yeni CDU lideri Kramp-Karrenbauer'e tebrik ve eleştiri

Annegret Kramp-Karrenbauer'in Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) parti kurultayında genel başkanlığa seçilmesine Almanya siyasetinin birçok aktöründen çeşitli tebrik ve eleştiriler geldi.

CDU'nun koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) genel başkanı Andrea Nahles, Kramp-Karrenbauer'e başarılar dileyerek kendisiyle iyi bir işbirliği yürütmeye hazır olduğunu ifade etti. Nahles, Kramp-Karrenbauer'in önemli ve zorlu bir görevi devraldığını belirtti. Artık mevcut sorunların çözülmesine odaklanılması gerektiğinin altını çizen Nahles, sözünü ettiği sorunları "emekli maaşlarının geleceğini garanti altına almak, emeğin değerinin hakkını vermek, Avrupa’da birlik ve beraberliği güçlendirmek ve çok daha fazlası" diye özetledi.

CDU'nun yalnızca Bavyera'da faaliyet gösteren kardeş partisi ve diğer koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'den de tebrik geldi. Seehofer, Kramp-Karrenbauer'e "yeni görevinde bol şans ve başarı" diledi. Seehofer'in söz konusu açıklaması, bakanın kısa süre önce açtığı Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşım oldu.

CDU/CSU Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus da CDU'nun yeni liderini kutladı ve kendisine başarılar diledi. Brinkhaus, "Federal hükümet ve Başbakan Angela Merkel ile toplumun birlik ve beraberliği için çalışacak ve ülkemizin geleceğini şekillendireceğiz. Vatandaşların yaşamını adım adım daha iyi hâle getirmek istiyoruz" diye konuştu.

"CDU'yu birleştirmesi lazım"

Muhalefet partilerinden ise Kramp-Karrenbauer'in zaferine birbirinden farklı tepkiler geldi. Yeşiller partisi ve Hür Demokrat Parti (FDP) sonuçtan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Sol Parti ve sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) ise Kramp-Karrenbauer'i eleştirdi.

Yeşiller partisi eş başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck, önlerinde "heyecanlı bir siyasi rekabet" olduğunu belirtirken, "Ülkemiz ve Avrupa'yı ilgilendiren en iyi fikirler için yürütülecek tartışmaları iple çekiyoruz" açıklamasında bulundu. Baerbock, yaptığı Twitter paylaşımında, "Liderlik koltuğuna yeniden bir kadın oturuyor. Nne kadar da mükemmel bir simge!" dedi. Baerbock, Kramp-Karrenbauer'in "çağımızın en önemli meseleleri olan iklim değişikliği, toplumsal birlik ve beraberlik ve dijitalleşmeyle yüzleşmeyi başarmasını umduğunu" söyledi.

FDP lideri Christian Lindner ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Şimdi yapılması gereken iş, CDU'yu yeniden birleştirmek” dedi. Yeni CDU liderini tebrik eden Lindner, Hristiyan Demokrat delegelerin çoğunluğunun "devamlılığı seçtiğini" belirtti.

"Merkel 2.0"

Diğer yandan Sol Parti lideri Katja Kipping, Kramp-Karrenbauer'in zaferinin "bundan böyle liberal ve açık görüşlü bir CDU doğduğu" anlamına gelmediğini söyledi. Kipping, Merkel'in halefinin "cinsiyet eşitliği ve göç konularında reaksiyoner bir yönelimi temsil ettiğini" söyledi.

AfD Meclis Grup Başkanı Alice Weidel ise, "Kramp-Karrenbauer 'Merkel 2.0' anlamına gelmektedir" açıklamasında bulundu. Yeni genel başkanın CDU'nun "izlemekte olduğu sol yönelimi sürdüreceğini" savunan Weidel, "son muhafazakâr Hristiyan Demokratların da mücadelelerini kaybettiklerini ve bu kişilere artık CDU'da yer olmadığını" söyledi.

AfD'nin diğer meclis grubu başkanı Alexander Gauland ise Kramp-Karrenbauer'in "Merkel'in devamı" olduğunu söyledi. Gauland, yeni CDU liderinin Merkel'in mülteci politikasını zamanında desteklediğini ve bundan sonra da düzeltmeyeceğini" savundu.

Gençlik teşkilatından Genel Sekreterliğe

Kramp-Karrenbauer, kendisinden boşalan genel sekreterlik görevi için partinin gençlik teşkilatı Junge Union'un (Genç Birlik) lideri Paul Ziemiak'ı önerdi. Ziemiak, partinin Hamburg'daki kurultayında yapılan oylamada bu göreve seçildi. Ziemiak, yaklaşık bin delegenin katıldığı oylamada, yüzde 62'nin üzerinde destek aldı.

Aynı zamanda Federal Alman Meclisi'nde milletvekili de olan 33 yaşındaki Ziemiak, Kramp-Karrenbauer ve Merkel'e göre daha muhafazakâr bir isim olarak görülüyor.

Kramp-Karrenbauer, ya da kendisine sıklıkla atıfta bulunulduğu şekliyle "AKK", Cumartesi günü CDU liderliğine 18 yılın ardından veda eden Başbakan Angela Merkel tarafından Şubat ayında parti genel sekreterliğine getirilmişti.

DW,AFP,dpa/BÜ,CÖ

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