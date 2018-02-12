T24 LogoT24 Logo
Spor

Yeni Çansporlu futbolculara saldırı TBMM'ye taşındı

Onur Alp ARSLAN / ÇAN (ÇANAKKALE),(DHA) Türkiye Bölgesel Amatör Lig 12'nci Gruptaki Çanakkale temsilcisi Yeni Çanspor futbolcularının, İstanbul'da 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Sultangazispor maçının ardından maruz kaldığı çirkin saldırı, CHP Çanakkale

12 Şubat 2018 21:05

Onur Alp ARSLAN / ÇAN (ÇANAKKALE),(DHA)

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 12\'nci Gruptaki Çanakkale temsilcisi Yeni Çanspor futbolcularının, İstanbul\'da 2-2\'lik beraberlikle sonuçlanan Sultangazispor maçının ardından maruz kaldığı çirkin saldırı, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne (TBMM) taşındı.
Sporda tüm branşlarda centilmenliğin ön planda olması gerektiğini belirten TBMM Başkanlık Divan Üyesi ve CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Yeni Çansporlu futbolcuların, İstanbul Sultangazispor deplasmanında saldırıya uğramasından büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Milletvekili Öz, \"Hayatın her alanında önemli olan eğitim, spor sahalarında da önemlidir. Bunun eksikliğinin getirdiği sonuçları bir kez daha üzülerek gördük. Bu ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için, sporun toplumumuzdaki yerinin önce saygı ve sevgi, sonra taraftarlık olduğu bilincinin kazanılması için mücadele edeceğiz. Sporda bu tür şiddet olaylarının yaşanmaması için gerekli tedbirlerin ve caydırıcı önlemlerin alınması sporumuzun kalitesini yükseltecektir\" diye konuştu.
Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, konuyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yazılı olarak cevaplandırması için TBMM\'ye bir de soru önergesi verdi. Milletvekili Öz, TBMM\'ye verdiği soru önergesinde, Bakan Bak\'a şu soruları sordu:
\"Maç öncesinde mülki idareciler tarafından yeterli güvenlik önlemi neden alınmamıştır? 
Güvenlik önlemlerinin yetersiz olması nedeniyle 6222 sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ihmali olan mülki idareciler hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? Söz konusu olay ile ilgili saldırganlar hakkında adli soruşturma başlatılmış mıdır? 
Olaya karışan futbolcular ve yöneticiler belirlenmiş midir?
Belirlenen futbolcu ve yöneticilerle ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış mıdır?\" 
İstanbul\'da dün oynanan maçta, Sultangazispor ile 2-2 berabere kalan Yeni Çansporlu futbolcular, iddiaya göre maçın bitiş düdüğüyle birlikte rakip takım oyuncuları ve taraftarlarının saldırısına uğradı. Olaylarda, Yeni Çansporlu sol bek oyuncusu Serbay Keskin, orta saha oyuncusu İsa Fuat Dayı, kaleci Miraç Yardım ve stoper Muhammet Çetin Polat yaralanmıştı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur Alp ARSLANAmatör LigGruptakiYeniSultangazisporCHPMilletvekili BülentTürkiye Büyük Millet Meclisi TBMM taşındı SpordaTBMM Başkanlık DivanMilletvekili Bülent Öz YeniYapılanMilletvekiliBununBuSpordaGençlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24