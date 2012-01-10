Yeni buzul çağı geliyor!



T24 - Jeologlar ve çevre bilimi uzmanları, Dünya'nın yeni buzul çağına 1500 yıl sonra gireceğini tahmin ediyor.





Nature Geoscience dergisine göre, sanayi ürünlerinden atmosfere salınan karbondioksit, kuramsal olarak bugün birdenbire kesilse bile, sera etkisiyle iklim bozulmasına neden olan karbondioksit gelecek onlarca yıl atmosfer katmanlarında asılı kalacak.



Birleşmiş Milletler'in Meteoroloji Dairesinin desteklediği araştırmada, en az beş buzul çağı geçirdiği bilinen Dünya, en son 2,5 milyon yıl önce başlayan buzul çağını 10 bin yıl önce bitirdi. İklim araştırmacıları, mevcut durumda atmosferdeki karbondioksit miktarı aynı kalsa bile kutuplarda erimenin süreceğini bildiriyor.



Cambridge ile Londra üniversiteleri, Florida Üniversitesi ve Norveç'in Bergen Üniversitesi iklim uzmanlarına göre, tüm hava olayların cereyan ettiği troposferde ve genel olarak atmosferdeki karbondioksit milyonda 240 oranında kalırsa yerküre 1500 yıl sonra 'Altıncı Buzul Çağı'na girmiş olacak.



Karbondioksit oranının milyonda 240'ın altına düşürülmesi isteniyor, ama petrol gibi fosil yakıtlarının tüketilmesiyle bu hedef şimdilik hemen hemen imkansız görünüyor. Dünyanın geçirdiği buzul çağlarının nasıl oluştuğu, tam olarak bilinmiyor.



Atmosferde metan-karbondioksit yoğunlaşmasının, Dünya'nın Güneş etrafında dolaşımını dahi etkileyebildiği tahmin ediliyor. Yer kabuğu levhaları, fay hatlarının da buzul çağını başlatabilen etmenler olduğu sanılıyor.



Artan dünya nüfusuyla iklimin giderek bozulması; sıcaklık artışları ve okyanuslarla denizlerin seviyelerinin gelecekte artışına kesin işaret ediyor. Dünya ikliminin "kurtarılabilmesi" için, devlet başkanları ve başbakanlar dahil BM düzeyinde 190 ülke temsilcisinin katılımıyla 7-18 Aralık 2009'da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılan zirve "tam fiyaskoyla" bitmişti. Karbondioksit salımını düzenleyen 1997-Kyoto Protokolü'nden Kanada devleti bile yakın zamanda çekildi ve kötümser bekleyiş hızlandı.

