T24 LogoT24 Logo
Politika

Yeni büyükelçilerin ataması yapıldı

Dışişleri Bakanlığı'nın yaz dönemi Büyükelçi kararnamesi netleşti

22 Ağustos 2012 20:19

Dışişleri Bakanlığı'nın yaz dönemi büyükelçi atamaları belli oldu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, büyükelçilere yeni görev yerlerini bizzat telefonda arayarak bildirdi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, geleneği bozmadı ve yeni Büyükelçilere atamalarını bizzat sözlü olarak iletti. Atamaların yer alacağı kararnameye göre, Müsteşar Yardımcısı Halit Çevik, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'ne getirildi.

Çad'ın başkenti Encemine'ye, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kavas büyükelçi olarak atandı. Böylece bakanlık dışından atanan büyükelçilerin sayısı 10'a yükseldi.

Kararnameye göre, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun özel başmüşaviri Gürcan Balık, UNESCO Daimi Temsilcisi; Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın dışişleri danışmanı Taner Karakaş, Buenos Aires Büyükelçisi; Tuncay Babalı, Ottowa Büyükelçisi; Engin Yürür, Bogota Büyükelçisi; Necip Egüz, Dublin Büyükelçisi; Hüseyin Müftüoğlu, Dakka Büyükelçisi; İskender Kemal Okyay, Kolombo Büyükelçisi; Mehmet Hakan Olcay, Brüksel Büyükelçisi; Osman Bülent Tulun, Bangkok Büyükelçisi ve Mustafa Pulat da Abuja Büyükelçisi olarak atandılar.

ETİKETLER

DışişleribakanlıkkararnameAhmet Davutoğluatamalar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24