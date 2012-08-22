Yeni büyükelçilerin ataması yapıldı

Dışişleri Bakanlığı'nın yaz dönemi büyükelçi atamaları belli oldu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, büyükelçilere yeni görev yerlerini bizzat telefonda arayarak bildirdi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, geleneği bozmadı ve yeni Büyükelçilere atamalarını bizzat sözlü olarak iletti. Atamaların yer alacağı kararnameye göre, Müsteşar Yardımcısı Halit Çevik, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'ne getirildi.

Çad'ın başkenti Encemine'ye, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kavas büyükelçi olarak atandı. Böylece bakanlık dışından atanan büyükelçilerin sayısı 10'a yükseldi.

Kararnameye göre, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun özel başmüşaviri Gürcan Balık, UNESCO Daimi Temsilcisi; Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın dışişleri danışmanı Taner Karakaş, Buenos Aires Büyükelçisi; Tuncay Babalı, Ottowa Büyükelçisi; Engin Yürür, Bogota Büyükelçisi; Necip Egüz, Dublin Büyükelçisi; Hüseyin Müftüoğlu, Dakka Büyükelçisi; İskender Kemal Okyay, Kolombo Büyükelçisi; Mehmet Hakan Olcay, Brüksel Büyükelçisi; Osman Bülent Tulun, Bangkok Büyükelçisi ve Mustafa Pulat da Abuja Büyükelçisi olarak atandılar.