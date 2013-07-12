Yeni Bond Sam Mendes'e emanet

2015'te vizyona girmesi planlanan yeni James Bond filminin yönetmenliğini Sam Mendes'in üstleneceği resmi olarak açıklandı.



Başrolünde Daniel Craig'in yer aldığı ve 1.1 milyar dolar hasılat yapan ‘Skyfall" filminin yönetmenliğini üstlenen Sam Mendes'in, 2015 sonbaharında çıkması planlanan serinin 24’üncü filmini de yöneteceği bildirildi.

Filmde yine Daniel Craig'in oynayacağını belirten yapımcılar, senaryonun da yine önceki filmi yazan John Logan'a emanet olduğunu ifade ettiler. Bir yandan 'Charlie and the Chocolate Factory' müzikalinin yöneten Mendes, Bond yapımcılarının kendisine zaman tanıdığı için çok memnun olduğunu belirtti.

Daha önce birçok tiyatro yönetmenliğine imza atan 47 yaşındaki Mendes, ilk yönettiği sinema filmi "American Beauty" ile Oscar’a layık görülmüştü.