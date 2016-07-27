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Kültür-Sanat

Yeni Bond kızı kim olacak, işte bahis oranları

Margot Robbie'nin ismi listede favori olarak gösteriliyor

27 Temmuz 2016 17:15

Yeni Bond filminin akıbeti ve Daniel Craig'in yeniden başrol olup olmayacağı haberleri henüz belirsizliğini korurken, muhtemel Bond kızı için favori adaylar gösterilmeye başlandı bile!

Digitalspy.com'un haberine göre, Paddy Power isimli bahis sitesinde, Suicide Squad filminde canlandıracağı Harley Quinn karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Margot Robbie'nin ismi listede favori olarak gösteriliyor. Genç ve güzel oyuncu Robbie'nin ismi 12/1oranıyla en yüksek bahis oranını almış durumda.

Robbie'yi, 16/1 oranıyla Emily Blunt takip ediyor. Yeni Bond kızı için favori gösterilen isimler arasında ayrıca, Gone Girl ile dikkatleri çeken Emily Ratajkowski (22/1) ve Emma Watson (40/1) da bulunuyor. 

Aynı haberde, Daniel Craig'in Bond serisine dönmeme ihtimalinin konuşulduğu ve yerine Tom Hiddleston, Idris Elba, Aidan Turner, James Norton ve Damian Lewis gibi oyuncuların adlarının geçtiği belirtiliyor. AyrıcaIndependant'da yer alan bir başka haberde de, ünlü yönetmen Steven Spielberg'in Express'e, Daniel Craig'in geri dönmemesi durumunda, Idris Elba'nın Bond'u canlandırmasını tercih edeceğini açıkladığı belirtiliyor.

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Margot RobbieJames BondDaniel Craig

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