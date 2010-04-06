Yeni Bond kızı Hintli

T24-



Daha önce Ursula Andress, Diana Rigg ve Britt Halle Berry gibi pek çok ismin Bond kızı olduğu filmin bu seneki güzeli 10 Oscar ödüllü Slumdog Millionaire filminin başrol oyuncusu Freida Pinto oldu.



Böylece James Bond karakterini canlandıran Daniel Craig’in karşısındaki Bond kızı ilk kez bir Hintli olacak. 24 yaşındaki Hintli güzel Pinto fim şirketiyle 3 milyon pounda anlaştığı açıklandı. Bu fiyat ise Hindistan’da olay yarattı. Pinto, böylece Hindistan sinemasının yani Bollywood’un en çok kazanan oyuncusu olarak bir ilke imzasını attı.