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Yaşam

Yeni BMW Z4

BMW, 2010 yılında piyasaya sürüceği yeni nesil BMW Z4 Roadster'a ait fotoğraf ve video görüntüleri yayınladı

17 Aralık 2008 02:00

Detroit Otomobil Fuarı’nda tanıtımı yapılacak olan yıldız modellerin başında gelen BMW Z4, yepyeni yüzü ile fuar öncesinde yüzünü gösterdi

Tasarımında oldukça fazla ışık oyunu yaratan çizgilerin kullanıldığı Z4, diğer BMW modellerinden oldukça farklı bir görüntü çiziyor. Ön kısımda klasik BMW böbreklerinin dışında özgün farları ve çıkıntılı motor kaputu ile oldukça agresif bir duruş sergileyen Z4, yandan bakıldığında da ne kadar şık bir tasarıma sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

Şişkin çamurlukları ile sportif etkiyi sürdüren arka kısımda, bagaj kapağı üzerindeki spoiler görevi gören çıkıntı eşlik ediyor. Z4’ün en önemli yeniliği ise katlanabilir metal tavana sahip olması.

Yeni Z4'de M süspansiyon sistemi gibi bazı yeni teknolojilere yer verilmiş. Bu sistem sayesinde araç 10 mm yükseltilip alçaltılabiliyor.

Üstü kapalıyken de akıcı tasarımından hiçbir şey kaybetmeyen Z4, 3 farklı benzinli motor seçeneğine sahip. 2.5 litre hacmindeki 6 silindirli motor 204 beygir güç üretirken; 3.0 litrelik motorun maksimum gücü ise 258 beygir olarak veriliyor. Serinin en güçlü versiyonu ise 3.0 litre çift turbolu 306 beygir gücündeki motordan oluşuyor.

Z4’ün 0-100 km/s hızlanmasını 5.2 saniyede gerçekleştirmesini sağlayan bu motor 6 ileri manuel ya da 7 ileri DCT çift debriyajlı otomatik şanzıman ile kumanda ediliyor.

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