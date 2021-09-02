Yeni biyografi kitabından: Fransa Cumhurbaşkanı Macron 1,5 saatte bir eşini arıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'u tanıyan gazeteci Gael Tchakaloff'un yazdığı yeni biyografi'de Macron'un 1,5 saatte bir eşini aradığı iddia edildi.

Fransız gazeteci Gael Tchakaloff'un yeni kitabı " Tant Qu'on Est Tous les Deux" (Beraber Olduğumuz Sürece) çıktı. Gazetecinin Macron çiftiyle 2016'dan beri arkadaş olduğu, kitabı yazmadan önce de bir yıl özel olarak takip ettiği belirtildi. Resmi bir onay almayan kitapta Brigitte Macron'dan bir alıntının yanı sıra çiftin yakınlarından açıklamalar yer alıyor.

Kitapta, Macron çiftinin birbirinden habersiz hiçbir şey yapmayan bir bağlılığı olduğu belirtiliyor. Gazeteci, Macron'ların aşk hikayesinden şaşkınlık duyduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın her bir buçuk saatte bir eşini aradığını belirtti.

İsmi verilmeyen kaynaklar, First Lady'nin eşinin başarısına kendini adadığını söyledi.

Tchakaloff, kitapta, Fransa Cumhurbaşkanı hakkında bir kitap yazma niyetini açıkladıktan sonra haftalarca cumhurbaşkanlığı ekibi tarafından kara listeye alındığını, ama first lady ile dostluğu sayesinde cumhurbaşkanını kazanmayı başarıp çifti gittikleri her yerde takip etme iznini elde ettiğini anlattı.