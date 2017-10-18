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Yeni biten inşaatlardan eşya hırsızlığına 2 tutuklama

TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, yeni biten bir inşaattan klima, kombi, ankastre fırın setlerini çaldıkları belirlenen 2 kişi ile çalıntı eşyaları sattıkları spot mağazasının sahibi gözaltına alındı

18 Ekim 2017 16:09

TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Torbalı ilçesinde, yeni biten bir inşaattan klima, kombi, ankastre fırın setlerini çaldıkları belirlenen 2 kişi ile çalıntı eşyaları sattıkları spot mağazasının sahibi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı. Hırsızlık mallarını satın alan diğer şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Torbalı\'da son zamanlarda yeri tamamlanan inşaatlardan hırsızlık olaylarında artış olması Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Son olarak geçen 15 Ekim\'de hırsızlık yaşanan Yemişlik Mahallesi\'deki bir inşaatın çevresindeki güvenlik kamerası ve Mobese görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelilerin 2 kişi olduğunu ve bindikleri hafif ticari aracın plakasını belirledi. Aracın kiralık olduğu anlaşıldı. Aracın kiralandığı şirket ile irtibata geçen polis, iki şüphelinin kimliklerini tespit edip, ertesi gün evlerinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, F.Ş. (25) ve H.K. (24) polisteki sorgularında suçlarını itiraf edip, çaldıkları eşyaları spotçuya sattıklarını itiraf etti. İki şüphelinin çaldıkları eşyaları sattığı belirlenen spotçu S.Y. de \'Hırsızlık malını satın almak\' suçundan gözaltına alındı. İki şüpheli, dün sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Hırsızlık malını satın alan S.Y.\'nin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Tutuklanan iki şüphelinin, ilçedeki diğer hırsızlık olayları ile bir ilgilerinin olup, olmadığının ise araştırıldığı bildirildi.

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