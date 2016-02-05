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Dünya

Johnny Cash'in adı yeni bir tarantula türüne verildi

Daha önce bu cins tarantulalardan 50'nin üzerinde bulunduğu düşünülüyordu

05 Şubat 2016 17:23

ABD'de, California'daki Folsom cezaevi yakınlarında yaşayan yeni bir siyah tarantula türüne, 2003 yılında ölen ünlü Amerikalı şarkıcı Johnny Cash'in adı verildi. "Aphonopelma johnnycashi" adı verilen örümcek, ABD'nin güneyinde bulunan 14 yeni tarantula türünden biri oldu. 

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; araştırmacılar Aphonopelma cinsinden tarantulaların türlerini mercek altına aldı. Daha önce bu cins tarantulalardan 50'nin üzerinde bulunduğu düşünülüyordu. Ancak Alabama eyaletindeki Auburn Üniversitesi'nde yaptığı doktora çalışmaları sırasında tarantulaları inceleyen Chris Hamilton, bu türlerin sayısını 29'a indirmekle kalmadı, daha önce bilinmeyen 14 yeni tarantula türünü de tanımladı. Doktorasını bitirdikten sonra Florida Doğa Tarihi Müzesi'nde çalışmaya başlayan Hamilton, "farklı çalışmalarda, farklı isimlerle literatüre giren türleri elemeye çalıştık" dedi.

"Bunu yapmanın tek yolu hem müze koleksiyonlarında bulunan hem de doğada yaşayan 3000'den fazla örneği incelemekti. Birçok isim elendi. 14 tane benzersiz ve yeni tarantula türü bulundu." Hamilton'a göre, California'da bulunan Aphonopelma johnnycashi, bir başka türe benzediği için daha önce farkedilmemiş.

Ancak bu türün erkeklerinin daha koyu siyah olduğu, gen yapısı incelenince de ayrı bir tür olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Vücudunda Johhny Cash dövmesi bulunan Hamilton, bu ismin hem yeni tarantula türünün bulunduğu yer hem de erkeklerinin siyah olması nedeniyle 'mükemmel' olduğunu söylüyor.

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