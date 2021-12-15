Yeni bir sulh mekanizması kuruluyor: Vatandaş ve kamu kurumları arasındaki uyuşmazlık yargıya gitmeden de sonuçlanabilecek

Vatandaşın kamu kurumları ile uyuşmazlıklarını çözmek üzere yeni bir sulh mekanizması kuruluyor. Ara buluculuğa benzer bu sistem sayesinde uyuşmazlıklar yargıya gitmeden sonuçlanabilecek. Adalet Bakanlığı altyapı çalışmalarını hızlandırdı.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı taslak, vatandaş ile devletin mahkemelik olmadan, uzun yargılama süreçlerine gerek kalmadan, uyuşmazlıkların sulh sistemi ile çözülmesini hedefliyor. İdare ile vatandaş, sulh masasında anlaşırsa, vatandaşın talebi karşılanırsa, ortaya çıkan karar iki tarafı da bağlayacak. Sulh aşamasında çözülemeyen uyuşmazlıklar için ise yargı yolu yine açık olacak.

Taslak ile ilgili bilgi veren AKP’nin hukukçuları “Hukuk usulü muhakemelerinde sulh var. Şimdi yapılmak istenen, bu sistemin idari yargıda da kurulması. Çünkü idari yargıda sulh yok. İdare ile vatandaşın yargı yoluna başvurmadan barışması, uyuşmazlıkların giderilmesi amaçlanıyor. İdarenin işlemleri sebebiyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda yargıya gitmeden önce kurulacak sulh mekanizması ile çözülmesi demek. Mesela, idarenin bir tasarrufu sebebiyle yargı yoluna gidilmiş ve idare davayı kaybetmiş. Benzer konularda dava açılırsa idarenin kaybedeceği yüksek ihtimal görülüyorsa, bunun için tekrar yargıya gitmenin anlamı yok. Vatandaş ile idare sulh yapabilecek” dedi.

Kaynaklar şu ifadeleri kullandı:

“İdare ile vatandaş arasında veya idare ile bir başka idare arasında on binlerce dava olduğu söyleniyor. Biz yakın zamanda, ara buluculuk sistemi getirdik. Tüketici, ticari ve iş davaları gibi konular önce ara buluculuğa gidiyor. Zorunlu aşama olarak. Bakıyorsunuz, birçok konu ara buluculukta çözülüyor. Yargının yükünü de aldı bu sistem, başarılı oldu. Sonuçlarına bakıyorsunuz, ara buluculuğa intikal eden konuların yüzde 80’i yargı yoluna gerek kalmadan çözülüyor. Şimdi idare ile vatandaş arasında kurulacak başka bir ara mekanizma ile yıllarca süren dava süreçleri yerine, vatandaşın mağduriyeti kısa sürede giderilecek”