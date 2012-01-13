-Yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor ANKARA (A.A) - 13.01.2012 - Türkiye yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek, hava sıcaklığı 8-10 derece azalacak. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre yarın Marmara, Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ile akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeybatısında (Ankara, Çankırı, Eskişehir) yağış bekleniyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu, Ege kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağmur, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Trakya ile zamanla Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeybatısında kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının akşam ve gece saatlerinde Bursa, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir'in doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Güney ve İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri pazar günü de yağışlı olacak. Yağışlar Karadeniz kıyıları, Güney Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, iç ve doğu bölgelerde kar şeklinde olacak. Amasya, Tokat, Çorum, Kırıkkale, Samsun'un iç kesimleri ile Bingöl, Muş, Bitlis çevrelerinde yoğun kar yağışı, Doğu Akdeniz kıyıları ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş, Elazığ ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli yağmur ve yükseklerde karla karışık yağmur bekleniyor. Yeni haftada ülke genelinde etkili olacak kuvvetli soğuk havayla birlikte özellikle kuzey ve doğu kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam edeceği, Trakya ile iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Ankara'da yarın akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış bekleniyor. Yağışın gece saatlerinde kar şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. Pazar günü kar yağışının aralıklarla devam edeceği, doğu ve güneydoğu kesimlerinde yer yer yoğun olması bekleniyor. Hafta başından itibaren kuvvetli soğuk havanın etkisine girecek başkentte önemli bir yağış beklenmiyor, ancak kuvvetli buzlanma ve don olayının kent genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın günü öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağış aralıklarla devam edecek, gece saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmura dönüşebilecek. Pazar günü yağış beklenmeyen İstanbul'da yeni haftanın ilk günlerinde kuvvetli soğuma ve kuzeyli rüzgar nedeniyle kent genelinde aralıklarla karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış geçişlerinin görülebileceği tahmin ediliyor. Yeni hafta boyunca İstanbul'da gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının etkili olması bekleniyor. İzmir'de ise yarın öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağış aralıklarla devam edecek. Gece iç kesimlerin yükseklerinde hafif karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışın görülebileceği, ancak pazar günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Yeni haftanın ilk günlerinde İzmir'de yağış beklenmiyor, kuvvetli soğuk havanın il genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.