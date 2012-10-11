Yeni bir parti kuruluyor: Hem sol, hem yeşil

Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) ile Yeşiller Partisi çok sayıda ünlü ve aydının katılımıyla yeni bir partide buluşuyor. Yeni partinin Kasım ayı içinde kurulacağı bildirildi.

Kurulacak partiyi destekleyenler “Yeni bir siyaset için” başlıklı bir çağrı metni yayımladılar. Çağrıda Türkiye solunun ünlü ve saygın isimleri yer alıyor.

Uzun süredir birleşme görüşmeleri süren Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) ile Yeşiller Partisi önümüzdeki Kasım ayı içinde her iki partide yer almayan çok sayıda aydının katılımı ile resmen kuruluyor. Yeni partinin “hem sol hem yeşil” bir parti olacağı ve “yeni bir siyaset” arayışının ürünü olacağı bildiriliyor.

“Yeni bir siyaset için” başlıklı destek metnini aralarında Adalet Ağaoğlu, Ahmet İnsel, Akın Özçer, Ali Nesin, Aydın Engin, Baskın Oran, Bekir Ağırdır, Gençay Gürsoy, Hale Soygazi, Lale Mansur, Korhan Gümüş, Kutluğ Ataman, Maya Arakon, Mesut Yeğen, Mithat Sancar, Muammer Ketencoğlu, Murat Belge, Niyazi Kızılyürek, Oral Çalışlar, Orhan Dink, Oya Baydar, Ömer Laçiner, Ömer Madra, Pakrat Estukyan, Sezin Öney, Tarık Ziya Ekinci, Tuncel Kurtiz, Umit Kardaş, Ümit Kıvanç, Ümit Otan, Zeynep Tanbay’ın da yer aldığı 1000’i aşkın kişi imzaladı. Destek imzası verenlerin büyük çoğunluğunun yeni partide aktif olarak da yer alacakları bildiriliyor.

Çağrının tam metni şöyle:

"İlke ve hayallerini paylaşacağımız,siyasi öneri, öngörü ve programını ciddiye alabileceğimiz, çoğulculuğuyla tüm üyelerini aynı anda eşit ve farklı olarak kabul edendileyenin gönül rahatlığıyla üye olup seçimde oy ve her anında dünyayı değiştirmek için el ele verebileceği yeni bir parti var olsun istiyoruz.

Şunu bir gereklilik olarak görüyor ve belirtiyoruz: Bu yeni parti hem yeşil, hem sol olmalı!

Bütün dünyada adaletsizlik derinleşir, şiddet ve otoriterlik yükselir, demokrasi istek ve arzusu çiğnenir, ayrımcılık, kadın ve nefret cinayetleri artar, iklim değişimi ve ekolojik yıkım insan uygarlığını ve hatta tüm gezegeni tehdit ederken, bu kötü gidişle mücadele edecek farklı seçenek ancak demokratik, özgürlükçü ve ekolojist bir siyasetle mümkün olabilir.

Kısaca: Demokratik, özgürlükçü ve ekolojist bir siyaset için yeni bir yeşil ve sol parti!

Bu nedenle biz,

Eşitlik ve Demokrasi Partisi ve Yeşiller Partisi üyeleriyle birlikte, toplumun her kesimine ulaşmak, seçeneksizlikten kısırlaşan siyasi ortamı canlandırmak, yeni bir siyasi alternatif yaratmak için buluşuyoruz.

İstek ve çabamızı geniş kitlelerle buluşturacak, topluma heyecan verecek yeni bir siyaset yaratmak istiyoruz. Bu yeni siyaseti tüm enerjimiz ve heyecanımızla destekliyoruz."