Yeni bir parti daha kuruluyor; Milli Yol Hareketi

BBP eski Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, 81 il gezisini tamamladıktan sonra Milli Yol Hareketi'nin parti kuruluşunu yapacaklarını söyledi.

Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) istifa ederek "Milli Yol Hareketi" isimli bir platform kuran ve öncülüğünü eski BBP Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır'ın yaptığı grup, il gezilerine devam ediyor.



52'inci il olarak geldikleri Tekirdağ'da konuşan Çayır, "Son dönemde BBP’den ayrılarak farklı siyasi kulvarlardan gelen arkadaşlarla birlikte, Türkiye’nin önüne bir iktidar projesi koymak üzere yola çıkmış bir hareketiz" diye konuştu.

Daha yaşanabilir bir Türkiye ideali ile bir araya geldiklerini ifade eden Çayır, kendilerini şuan "Milli Yol Hareketi" olarak ifade ettiklerini belirtti. Genel merkezlerinin Ankara İskitler'de olduğunu belirten Çayır, Alevilerden, sosyal demokratlardan ve ülkücüler başta olmak üzere farklı kesimleri içine alan bir yapı oluşturduklarını aktardı.