'Yeni bir Paris saldırısı planlıyorlardı'



Brüksel Federal Savcılığı'ndan yapılan açıklamada Brüksel saldırganlarının Paris'te yeni bir saldırı planladığı ancak buna vakit bulamadıkları kaydedildi.

Paris ve Brüksel saldırılarıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle geçen cuma günü yakalanan ve 'terör eylemlerine katılmakla' suçlanan Muhammed Abrini, Brüksel saldırıları öncesi havaalanında görüntülenen 'şapkalı adam' olduğunu dün itiraf etmişti.

Brüksel Federal Savcılığı'ndan yapılan açıklamada "(Abrini) suç mahallinde bulunduğunu itiraf etti. Daha sonra ceketini çöpe atıp şapkasını da sattığını söyledi" ifadesine yer verilmişti.

31 yaşındaki Muhammed Abrini'nin, Paris saldırılarının baş zanlıları Abdeslam kardeşlerin de yakın arkadaşı olduğu belirtiliyor. Abrini'nin saldırılardan iki gün önce Paris otoyolundaki bir benzincide Paris terör eyleminin baş sanıklarından Salah Abdeslam ile birlikte güvenlik kameralarına takıldığı, ikilinin ayrıca Paris yakınlarında teröristler için bir ev kiraladığı kaydediliyor.

Brüksel'de geçen ay Zaventem Havaalanı ve Maalbeek metro istasyonlarına düzenlenen saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetmişti. Paris'te geçen kasımda düzenlenen terör eylemlerinde ise 130 kişi ölmüştü.