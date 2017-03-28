Yeni bir Osmanlı dizisi geliyor

Muhteşem Yüzyıl, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Diriliş Ertuğrul ve Payitaht dizilerinden sonra yeni bir Osmanlı dizisi daha geliyor.

Geçtiğimiz ocak ayında Türkiye’de faaliyete geçen Los Angeles merkezli Karga Seven Pictures yeni bir dizi hazırlığı içinde.

Variety dergisinin haberine göre İngiliz yazar Jason Goodwin’in Osmanlı İmparatorluğu’nu anlatan ‘Yeniçeri Ağacı’ (The Janissary Tree) adlı kitabından esinlenilerek TV dizisi çekilecek.

Karga Seven’in, dört kitaplık serinin yayın haklarını satın aldığı ve diziyi İngilizce olarak çekeceği öğrenildi.

Kitap, 1830’lar İstanbul’unda, hadım edilmiş bir casus dedektif olan Yaşid’in hikayesini ele alıyor.

Dizinin Türkiye’de İngilizce olarak çekilmesinin türünün ilk örneği olacağını söyleyen Karga Seven kurucu ortağı Emre Şahin (ortadaki), filmin oyuncu kadrosunun hem Türk hem de yabancılardan oluşacağını belirtti.

Türkiye’de çekim maliyetlerinin oldukça düşük olduğunu söyleyen Şahin, yüksek kalitede dizi çekmenin, yapımı tüm dünyada göstermeye olanak sağladığını da ifade etti.

Karga Seven ayrıca, son olarak ‘Paramparça’ dizisiyle ekrana gelen Erkan Petekkaya ile Fox Türkiye’de yayınlanacak bir başka dizi için yeni senaryo hazırlığı içinde. Adı henüz açıklanmayan yeni dizinin eylül ayında yayınlanması bekleniyor.

Karga Seven’in en çok bilinen uluslararası yapımları ise ‘Hunting Hitler’ ve ‘Booze Traveler’.