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Yaşam

Yeni bir örümcek türü keşfedildi

Keşfedilen yeni örümcek türü ve familyası ZooKeys adlı bilimsel derginin internet sitesinde yer aldı

18 Ağustos 2012 16:13

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir örümcek türü keşfedildi. Yeni örümcek türünün dahil edildiği familyaya, Trogloraptor adı verildi.

Yeni bulunan örümcek türüne, bilim adamlarını Grants Pass kentinin hemen dışındaki örümceklerin bulunduğu mağaraya götüren Douglas ilçesi Şerif Yardımcısı Dave Marchington'a ithafen 'marchingtoni' adı verildi.

Amatör araştırmacılar tarafından California Bilimler Akademisi'ne gönderilen örümceğe ait örnekleri inceleyen böcekbilimciler, diğerlerine göre çok büyük değişikliğe uğramış olmasından dolayı bu örümcek türünün kendi cinsine göre tasnif edilmiş bir familyaya dahil edilmesinin gerektirdiğini belirtti.

Madeni bir doların yarısı büyüklüğündeki yeni örümcek türünün dahil edildiği familyaya, korkutucu ön kıskaçlarından esinlenerek mağara haramisi anlamına gelen Trogloraptor adı verildi.

California Bilimler Akademisi böcekbilimcisi Charles Griswold, basit bir ağ kuran örümceğin neyle ve nasıl beslendiğinin henüz bilinmediğini söyledi.

Keşfedilen yeni örümcek türü ve familyası ZooKeys adlı bilimsel derginin internet sitesinde yer aldı.

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