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Çevre

Yeni bir maymun türü keşfedildi

Kolombiya'da keşfedilen tür, evi olan ormanlar kesildiği için tehlikede.

14 Ağustos 2010 03:00

T24- Kolombiya'da keşfedilen tür, evi olan ormanlar kesildiği için tehlikede. Kolombiya’da yeni bir Amazon maymunu türü keşfedildi.


Araştırmacılar bu küçük, izole maymun popülasyonunun evleri olan ormanlar kesildiği için risk altında olduklarını söylüyor. Buluşu, Conservation International adlı, uzak bölgelerdeki yağmur ormanlarında yapılan araştırmaları finanse eden grup ilan etti.


Kolombiya Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi 13 yeni tür grubunu gözlemledi. Ekip, yeni maymun türüne Peru yakınlarındaki Caqueta eyaletinde rastladığı için ‘Caqueta’ adını verdi.

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